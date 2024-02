Le Centre Théo Vallières prépare son souper steak et frites

Windsor — Le souper steak et frites, organisé au bénéfice du Centre de répit Théo Vallières, se tiendra cette année le mercredi 24 avril, dès 17 h 30, au Centre J.-A.-Lemay de Windsor.

Le Centre de répit Théo Vallières est un organisme sans but lucratif régi par un conseil d’administration. Il est destiné aux jeunes, aux adolescents et aux adultes vivant une déficience intellectuelle de légère à moyenne, un trouble du spectre de l’autisme, un retard global ou un handicap quelconque. Le Centre accueille des usagers provenant, entre autres, des MRC des Sources et du Val-Saint-François, ainsi que de la région de Sherbrooke.

« Le but du Centre est d’empêcher leur isolement et de leur permettre de vivre leur vie à eux, et ce, en leur offrant des activités des plus simples de la vie quotidienne. C’est aussi leur donner la chance de retrouver leurs amis qu’ils n’ont pas toujours l’occasion de voir à l’extérieur de l’école ou de leur milieu de vie. Le Centre de répit Théo Vallières, c’est offrir aux parents de s’arrêter tout simplement et de reprendre leur souffle », souligne Roxanne Vallière, directrice du Centre de répit Théo Vallières.

L’an dernier, la direction du Centre de répit avait amassé 38 700 $ lors de son souper steak et frites. « Le Centre se porte super bien. Fondé en 2017, il fêtera en mai ses sept ans d’existence. Depuis octobre 2023, nous sommes rendus avec un deuxième site. C’est pour cette raison que le souper-bénéfice steak et frites reste primordial pour continuer cette belle histoire », soutient la directrice du Centre.

Le coût du billet a été fixé à 98 $ par personne. Des tables de 8, de 10 et de 12 personnes sont disponibles.

Lors de cette soirée, il y aura un encan silencieux. Les gens sont d’ailleurs invités à faire des dons qui seront mis en vente lors des enchères.

Pour de plus amples renseignements, les personnes intéressées doivent composer le 819 238-9037.