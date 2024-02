Deuxième édition du souper-spectacle-bénéfice au profit de la Maison Nouvelle Vie

Saint-Camille — Le samedi 17 février dernier, le centre le Camillois de Saint-Camille était l’hôte de la 2e édition de la soirée bénéfice au profit de la Maison Nouvelle Vie d’Ham-Sud.

Fondé en 2008, ce centre d’aide et de services de thérapie visant à contrer les dépendances à l’alcoolisme et/ou la toxicomanie accueille et accompagne des centaines de personnes chaque année.

Ainsi, pour cette seconde édition, il en coûta 100 $ par billets pour les participants, qui étaient de nouveau conviés à une soirée souper-spectacle, où tous ont pu se délecter du copieux méchoui de porc concocté par le service de traiteur La Douce Folie gourmande d’Ham-Nord.

En ce qui a trait à la soirée proprement dite, animée par Mme Geneviève Quesnel, celle-ci mit en scène des allocutions et partages en provenance d’acteurs témoins de l’organisme, en plus d’agrémenter le tout en musique avec la performance de la formation Groovy Session.

C’est donc à ce groupe de musique locale que revenait le plaisir d’occuper la scène et de divertir la foule en prémices du spectacle de l’humoriste Pierre-Bruno Rivard.

Le président fondateur de la Maison Nouvelle Vie, M. Jean de Fonvieille, a également profité de l’occasion qui lui était offert au cours de la soirée, afin de tracer quelque peu l’historique ayant mené à la création de la Maison en plus de souligner l’importance de l’implication de l’ensemble des travailleurs et valeureux bénévoles, qui veillent au bon fonctionnement de l’organisme depuis ses tous-débuts.

De nombreux dignitaires et partenaires de la Maison Nouvelle Vie étaient présents lors de cette soirée, dont notamment, le député de Richmond, M. André Bachand, le maire de Ham-Sud, M. Serge Bernier, Mme Marlène Corriveau, Présidente du CA de la caisse Desjardins des Sources, ainsi que messieurs Daniel Pitre et Marc Grimard de la SADC des Sources.

Finalement, on annonça que le Défi Escalade pour la Vie Desjardins sera également de retour en 2024, alors que le défi d’escalader le mont Ham est lancé pour le 19 mai prochain, toujours dans le but d’amasser des fonds pour soutenir l’organisme d’aide communautaire.

Pour ce faire, chaque groupe intéressé se constitue une équipe et tente d’amasser 1000 $ pour la cause. Pour une inscription ou encore obtenir de plus amples informations sur le Défi Escalade pour la Vie Desjardins, on communique avec l’organisme à l’adresse : www.maisonnouvellevie.ca ou par téléphone au 819-877-2216.