Projet éolien de la MRC des Sources

MRC des Sources – Le 21 août 2023, à moins de deux semaines d’avis, les promoteurs BluEarth Renewables et Plan A Capital annonçaient à la population de la MRC des Sources la tenue de portes ouvertes, le 29 et 30 août 2023, pour présenter leur projet de parc éolien dans la MRC des Sources. Selon le plan projeté, près d’une trentaine d’éoliennes seraient érigées sur quelque 14 000 acres de terres privées situées à Wotton, Saint-Georges-de-Windsor et Danville. Le projet est estimé à 500 millions de dollars.

Rappelons ici que les citoyens ont été avisés, par les promoteurs, à moins d’un mois d’avis de la date d’échéance du 12 septembre 2023 pour le dépôt de projet de l’appel d’offres pour l’acquisition de 1 500 MW d’énergie éolienne lancée par Hydro-Québec.

Avec stupéfaction, les citoyens apprenaient que la majorité des municipalités du territoire de la MRC des Sources avaient déjà adopté une résolution de collaboration au projet éolien avec la MRC lors des conseils municipaux de juillet 2023.

De plus, le 23 août 2023, avant même que les soirées portes ouvertes aient lieu, la majorité des membres du conseil des maires de la MRC des Sources ont appuyé le dépôt d’un projet éolien auprès d’Hydro-Québec sur le territoire. Cette résolution est conditionnelle à l’appui équivalent de la Ville de Danville et des municipalités de Saint-Georges-de-Windsor et de Wotton.

À part l’annonce discrète de l’étude du potentiel éolien de la MRC, les échanges avec les promoteurs avaient eu lieu à l’abri d’ententes de confidentialité. De plus, ces derniers avaient conclu des ententes confidentielles de location de terrains dont certaines avec des élus, qui ont caché à leurs concitoyens leur évident conflit d’intérêt.

Le conseiller, M. Patrice Pinard et le maire, M. René Perreault, de Saint-Georges-de-Windsor, viennent dernièrement d’être sanctionnés par la Commission municipale du Québec en raison de manquements au Code d’éthique et de déontologie de la Municipalité.

Des citoyens informés, des projets reportés

Spontanément, les citoyens ont manifesté à leurs élus leur opposition, une pétition de plus de 650 noms a été officiellement déposée, une page Facebook a été créée. Les promoteurs ont reporté le dépôt du projet.

Enfin, des citoyens de toutes les municipalités de la MRC, attachés à une véritable démocratie citoyenne se sont regroupés dans le Comité provisoire de démocratie citoyenne des Sources qui a pour mission de : Soutenir l’implication citoyenne dans le développement démocratique de la MRC des Sources. Depuis, des citoyens sont présents lors des rencontres du Conseil de la MRC et posent avec respect, mais insistance, des questions précises afin de clarifier les impacts reliés à un tel projet aux élus qui désormais, répondent de manière officielle et par écrit.

Des citoyens impliqués, une démocratie renforcée

En attendant le prochain appel d’offres, les promoteurs poursuivent leurs sollicitations et la MRC a engagé les services d’une firme de communication stratégique. Cette démarche a encore lieu en vase clos, les citoyens n’y ont pas été invités ni consultés. Les décisions sur la manière dont les citoyens seront associés au projet seront communiquées le 21 février prochain, à 19h30, lors de l’assemblée du Conseil des maires de la MRC des Sources.

Le Comité provisoire de démocratie citoyenne des Sources invite les citoyens de la MRC des Sources et les médias à être présents en grand nombre en personne à cette rencontre à la salle Madeleine-Lamoureux de la MRC des Sources, située au 309 rue Chassé, à Val-des-Sources ou virtuellement en consultant ce lien : Séances du conseil - MRC des Sources.

Les citoyens de la MRC des Sources sont aussi invités à consulter le site internet du Comité provisoire de démocratie citoyenne des Sources pour s’informer sur les thèmes, les pratiques de la démocratie citoyenne et sur les possibilités d’y contribuer dans la MRC des Sources : https://www.cpdcs.ca/.