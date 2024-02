La population invitée à soumettre ses idées au sujet du Festival gourmand

Val-des-Sources — Les autorités de la ville de Val-des-Sources tiendront une soirée de consultation publique sur le renouveau du Festival gourmand, le lundi 5 février prochain à 19 h 30 à la bibliothèque municipale.

La ville désire ainsi entamer des échanges et discussions avec la population, sur la vision que celle-ci porte à l’avenir et au renouveau du Festival. Il s’agira donc d’un moment propice pour l’ensemble des personnes présentes, de soumettre leurs idées et suggestions, afin de bâtir et/ou rebâtir un festival à leur image.

Il est aussi à noter que la ville est présentement à la recherche de bénévoles motivés, dynamiques et engagés, afin de constituer le nouveau conseil d’administration du Festival gourmand, qui veillera notamment à la gestion, à la planification et au bon fonctionnement des opérations de l’événement.

Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà faire parvenir leur candidature à M. Stéphane Alain, directeur général adjoint — développement du territoire à l’adresse : [email protected].