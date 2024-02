On donne au suivant à la binerie du Carré de Danville

Danville - Fortement inspirée par l’initiative du restaurant 4’s de Rigaud, la propriétaire du restaurant, la binerie du Carré de Danville, M. Marie-Ève Bergeron, vient de lancer le P’tit dej en suspens.

Il s’agit en fait d’un mouvement communautaire libre et volontaire, qui s’inscrit directement dans la lignée du principe de donner au suivant.

Ainsi, clients et donateurs peuvent offrir une boisson ou encore un déjeuner complet à quiconque en aura besoin, en payant celui-ci à l’avance.

Un carton dûment identifié est ensuite épinglé sur un tableau et rendu disponible aux personnes qui en nécessitent le besoin.

« C’est tout à fait par hasard que j’ai vu passer cette initiative sur les réseaux sociaux et comme j’avais déjà songé à un principe du genre par le passé, nul besoin de dire que ça m’a grandement interpellé. La binerie, c’est non seulement une entreprise familiale, mais une belle et grande équipe de personnes au grand cœur. J’ai donc décidé de partager avec eux mon intérêt à mettre en place un principe de repas prépayé au frais de la binerie et tous ont embarqué dans l’initiative. Nous avons officiellement lancé le projet P’tit dej en suspens mercredi dernier et depuis ce temps, bon nombre de personnes se sont jointes à nous dans l’aventure, afin d’offrir un peu de soutien alimentaire aux gens dans le besoin. Je tiens à souligner que le tout se fait sans jugement, on ne connaît pas la réalité des gens et ce n’est pas parce que l’on semble plutôt bien nantie que c’est nécessairement le cas, la faim ça existe partout et tout le temps. Donc, les gens entrent prennent un coupon et le remette à la serveuse qui leur apportera leur plat en tout respect et sans poser plus de questions, c’est ça le principe. », de mentionner, Mme Bergeron.

Restauratrice depuis près de deux ans, Marie-Ève Bergeron a maintes fois apporté un support alimentaire dans sa communauté au fil du temps, sans jamais nécessairement chercher la visibilité de son geste.

« Il arrivait parfois que j’offre des repas ou de la nourriture à des gens ou des familles que je savais dans le besoin. Bien que je sois vraiment très fier de l’implication de mes enfants et de l’équipe de la binerie dans la mise sur pied de ce projet, je dois avouer que je ne m’attendais pas à autant d’intérêt médiatique, c’est même quelque peu déstabilisant. Toutefois, il est certain que j’apprécie de pouvoir faire connaître à la population qu’un tel service existe tout près de chez eux. Ce que j’aimerais que l’on retienne en fait c’est l’immense générosité des gens de Danville, de la région et de l’extérieur également. J’aimerais vraiment que ce tableau “fasse des petits” et que d’autres commerçants puissent être en mesure d’emboîter le pas à leur tour, c’est le but finalement et surtout tout ce qui compte pour le bien de notre communauté. », a-t-elle poursuivi.

Bien installée sur le mur du fond, en façade de l’entrée du restaurant, Mme Bergeron nous assure que ce petit tableau de liège est là pour rester.

Cette dernière participe d’ailleurs activement à sa pérennité, alors qu’elle s’est engagée à y épingler au minimum trois nouveaux repas chaque semaine, bien entendu en plus de ceux offerts par le public.

« Nous avons servi nos premiers P’tit dej en suspens au cours du week-end et nous comptons au moins une cinquantaine de cartons disponibles actuellement. J’aimerais vraiment remercier de tout cœur ma famille et nos employées pour leur engagement, ainsi que tous ceux qui permettent de garder cette initiative bien vivante, merci. », de conclure la propriétaire.