Carnaval des Glaces de Danville : le groupe Yelo Molo et la LNI

Danville — La neige tombée au cours des derniers jours fera assurément le bonheur des amateurs d’activités extérieures hivernales.

De plus, les prévisions météorologiques à long terme démontrant une certaine stabilité de la température ont de quoi rassurer quelque peu. Voilà donc un facteur à ne pas négliger dans la préparation et la tenue de la 34e édition du Carnaval des Glaces de Danville.

Cette fête des neiges, fort prisées par les festivaliers locaux et de la région, se tiendra comme à son accoutumé, sur le site même du Centre communautaire Mgr Thibault, situé au 51 de la rue Cleveland à Danville. La mascotte officielle GLACIX et le comité organisateur ont récemment dévoilé une programmation haute en couleur, qui saura une fois de plus plaire à toute la famille.

Échelonnées sur trois fins de semaine, les festivités débuteront tout d’abord le samedi 20 janvier, avec le toujours très populaire tournoi de crible.

Celui-ci se déroulera dans la salle principale et les inscriptions par équipe s’ouvriront à partir de 12 h 30. Cette année, le Carnaval des Glaces frappe fort en musique, notamment avec la présentation du spectacle de la troupe québécoise bien connu Yelo Molo le vendredi soir 26 janvier, à compter de 20 h 30.

À noter que les billets seront en ventes à la porte uniquement par argent comptant et il n’en coûtera que la modique somme de 10 $ pour assister au spectacle, alors que le tarif d’entrée sera gratuit pour les cinq ans et moins.

D’autres artistes locaux de renoms, tels que Jocelyne Lacerte, Jacob Croteau et le groupe Railrock (avec Mme Nathalie Boissé comme artiste invitée), viendront également agrémenter tour à tour la scène du Carnaval.

Dès le lendemain, les carnavaleux pourront enfiler tuques et mitaines, alors que le samedi 27 janvier marquera le lancement des festivités extérieures. Glissades, jeux gonflables, tour de calèche, Zumba, mascottes, musique d’ambiance, dégustation de tire sur la neige, parade de 4 roues, souper spaghetti et feu de joie, sont autant d’activités proposées au cours de cette journée.

À l’instar des dernières années, la ligue nationale d’improvisation (LNI) sera de retour le 2 février, au plus grand plaisir des spectateurs qui se déplacent généralement en grand nombre pour l’évènement. Les billets, qui sont en quantité limitée, sont présentement en vente au coût de 20 $ et pour effectuer une réservation, ont communiqué au 819-820-4778.

La traditionnelle soirée du couronnement de la reine, viendront clore de belle façon la 34e édition du Carnaval des Glaces, le samedi 3 février prochain. Ainsi, ce sera le moment tant attendu pour les quatre duchesses, Naélie Demers, Mélissa Lacroix, Janie Lambert-Fréchette et Marie-Noëlle Dubé de connaître le nom de celle parmi ce groupe, qui succédera à la reine 2023, Carolyn Vigneux.