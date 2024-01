Innovons collectivement grâce à la contribution des acteurs du milieu

Valcourt — Valcourt 2030 est un organisme à but non lucratif bien implanté dans la communauté. Depuis 2014, il joue les rôles de réseauteur, de guide, d’initiateur et de contributeur pour les projets structurants visant à faire du Grand Valcourt un milieu de vie dynamique et inclusif.

« Présentement, sept chantiers sont sur notre table de travail : l’implication citoyenne, l’entrepreneuriat, les liens des écoles avec la communauté, l’accès aux soins de santé, la biodiversité, l’intergénérationnel et, bien sûr, l’interculturel pour lequel plusieurs nous connaissent. Nous comptons sur des citoyens motivés, des partenaires présents et, heureusement, des partenaires financiers qui croient en nous et qui nous appuient à la mission, ce qui est un levier incroyable pour nous. Tous ces éléments sont précieux ; c’est l’ensemble de ces contributions qui nous permet de faire progresser plusieurs projets en même temps, en ayant des bases solides », confie Kevin Bombardier, directeur général de l’organisme.

Par exemple, c’est en initiant le projet de comité d’intégration il y a près de 5 ans avec des citoyens motivés que l’organisme a pu faire ses preuves pour ensuite profiter d’un appui du ministère de l’Immigration de la francisation et de l’intégration depuis septembre 2021. Cet appui d’une durée de 3 ans a notamment permis d’embaucher une ressource dédiée au projet Bienvenue dans la région de Valcourt pour consolider le tout.

« Il faut maintenant développer nos autres chantiers en espérant atteindre le même niveau d’activité que le comité d’intégration, ce qui nous permettrait d’aller chercher différents fonds pour concrétiser des projets dans le milieu. À court terme, c’est ce que nous visons pour notre volet intergénérationnel. Et nous misons toujours sur le plaisir de travailler ensemble pour motiver nos citoyens et partenaires qui décident de s’investir avec nous. Avis aux intéressés, il y a encore de la place pour de nouveaux contributeurs sur nos comités », ajoute monsieur Bombardier.

Texte par Kevin Bombardier