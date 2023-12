Les agents de la SQ participent aux activités de Noël dans les Sources

Wotton — Les agents du service de police de la sûreté du Québec du poste des Sources continuent d’assurer leurs présences et implications communautaires, particulièrement en cette période du temps des fêtes.

Tout d’abord, les 16 et 17 décembre derniers, des policiers et du personnel civil de la SQ de la MRC des Sources ont mis la main à la pâte en apportant aide et soutien aux filles d’Isabelle, dans la confection et la distribution des paniers de Noël.

Nul doute que l’apport des gens de la sûreté fut des plus appréciés, alors que ce sont plus de 240 paniers, qui ont été distribués à des personnes et familles dans le besoin de la région.

Parade de Noël

Les quadistes de la Sûreté du Québec étaient également présents lors de la parade de Noël qui se déroulait à Val-des-Sources le samedi 16 décembre dernier.

Ils ont généreusement participé, tout en assistant les organisateurs responsables, afin de s’assurer du respect de règles de sécurité lors l’évènement.