Les Aramis de Val-des-Sources distribuent un peu de bonheur à cinq familles

Val-des-Sources — Une nouvelle fois cette année, les membres du Club Aramis de Val-des-Sources ont fait preuve d’une grande générosité et d’autant plus de grandeur d’âme en contribuant à faire de la période des fêtes, un réel temps de réjouissance pour cinq familles de la MRC des Sources.

En effet, le samedi 16 décembre dernier, des membres bénévoles et leur famille s’étaient donné rendez-vous au sous-sol du local du Club, situé sur le boulevard Olivier, afin de procéder à la distribution des paniers de Noël de l’organisme.

Présents depuis près d’une quinzaine d’années avec cette initiative, les Aramis trouvent important de pouvoir poser un geste de complémentarité aux autres œuvres caritatives déjà existante.

« Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau apporter du soutien à des familles dans le besoin et d’être en mesure de leur offrir un peu de répit dans le temps des fêtes, tout en espérant apporter le petit élan parfois nécessaire à se relancer. », de commenter M. Raymond Lapierre, président du Club Aramis valsourcien.

Même état d’esprit du côté du comité organisateur, alors que M. Mathieu Lefebvre, l’une des personnes responsables de l’activité en compagnie d’Yvan Martel, mentionnait avec fierté l’implication de plus d’une quinzaine de membres, ainsi que des entreprises d’ici et d’ailleurs, qui aura finalement permis de concevoir un panier d’épicerie complet pour chacune des familles.

« Depuis le mois d’août dernier, nous sommes en actions en recueillant des dons de toute part. Grâce à la très grande générosité des gens du Club et de la communauté d’affaires, ce sont des épiceries de plus de 450 $ qui sont remis aux familles sélectionnées. Nous sommes conscients que le contexte économique actuel a pour effet de rendre l’achat d’une épicerie complète encore plus difficile, c’est pourquoi nous sommes très heureux d’apporter notre aide et de tenter de contribuer positivement au bonheur des gens de notre milieu. De plus, il est important de mentionner que cette initiative des paniers de Noël des Aramis est une activité familiale au sein de notre organisme, qui permet de rallier tout un chacun à une cause des plus importantes. », a-t-il mentionné.

Ce, à quoi M. Lapierre ajouta d’emblée « … c’est directement en ligne avec la maxime des Aramis qui est ¨Un pour tous et tous pour un. », de conclure le président.

Bien entendu ce genre d’activité ne se réalise pas seul et les organisateurs ont pu compter sur l’appui de plusieurs donateurs tels que : Béton Bédard, CHP Auto électrique, Les Gars de Bois, Liquidation du boulevard, Acoustique de l’Estrie 2006, Atelier UML, Bio Bois Denis Pinard et le commerce le Saisonnier de Val-des-Sources.