Pas moins de 5000 personnes ont salué le père Noël à Richmond

Richmond — Selon les organisateurs, pas moins de 5000 personnes ont salué le père Noël le samedi 2 décembre dans les rues de Richmond lors d’un défilé illuminé…

« Cette troisième édition est sans doute la meilleure en termes de participation tant pour le défilé que pour les spectateurs », affirme Laurent Frey, directeur général de la Corporation du Pays de l’ardoise.

Les familles sortaient de leur logement pour assister au passage du défilé, tandis que les plus âgés se postaient à leurs fenêtres. « D’ailleurs, le parcours a été conçu dès le début pour passer dans les quartiers résidentiels et plus spécialement en face de la résidence de personnes âgées le Brunswick », précise M. Frey.

Une quarantaine de chars allégoriques en ont mis plein les yeux aux nombreux visiteurs.

« À la suite du défilé, nous nous devons de faire des remerciements à tous ceux qui ont pris part à l’organisation de l’événement et ils sont nombreux. Il y a aussi tous ces gens qui ont permis la décoration du parc René-Thibault », termine le directeur général.