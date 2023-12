L’architecte paysagiste Stéphanie Desmeules se distingue une autre fois

Saint-Denis-de-Brompton — Stéphanie Desmeules, architecte paysagiste de Saint-Denis-de-Brompton, a remporté les grands honneurs dans la catégorie aménagement paysager d’une unité d’habitation unifamiliale lors du dévoilement des lauréats des Prix Habitat Design, le 15 novembre dernier, un rare moment qui rassemble la grande industrie de l’habitation pour célébrer le talent des designers d’ici. C’est la deuxième fois qu’elle a méritée ce genre de distinction.

À son atelier Paysages Spirituels et Thérapeutiques de Saint-Denis-de-Brompton, la gagnante s’est distinguée par son approche respectueuse de l’environnement. En plus d’un trophée, la lauréate a mérité une bourse de 1 000 $.

Le projet récompensé est actuellement réalisé sur le territoire de la municipalité de Frelighsburg. « Il s’agit d’une maison abritant trois générations. La demande, c’était d’avoir un projet le plus écologique possible. Il y a une magnifique vue sur les montagnes environnantes. L’autre objectif, c’était d’y retrouver une biodiversité avec du matériel végétal indigène », raconte Mme Desmeules.

Environ la moitié du projet est terminé. « C’est un projet d’envergure sur un grand terrain. J’avais carte blanche. Ce n’est pas tous les jours que nous pouvons vivre ce genre de situation. J’ai vraiment allié l’harmonie, l’ergonomie et l’aspect thérapeutique. Nous avons également vu au côté écologique. Il n’y a aucun système d’irrigation. Après un certain nombre d’années, les plantes deviennent complètement autonomes. Nous n’avons pas à les arroser. Il y a donc une économie en eau. J’évite tout ce qui est inutile et qui demande de l’énergie fossile. Tous les matériaux sont locaux et nobles. Bien sûr, nous favorisons les artisans locaux », souligne l’architecte paysagiste de Saint-Denis-de-Brompton.

Son entreprise se spécialise dans les projets avec des plantes indigènes et comestibles. « Il y a aussi l’aspect thérapeutique et ergonomique.

« Dans le passé, j’ai eu beaucoup de résidentiels. Maintenant, je réponds à une demande accrue pour les cours d’écoles et de garderies. Nous avons plusieurs contrats du côté des parcs dans les petites municipalités. Il n’y a pas beaucoup d’architectes paysagistes qui se spécialisent dans ce secteur », affirme Mme Desmeules.

Entre autres, l’architecte paysagiste est intervenue à l’école Larocque à Sherbrooke, à l’Astrolab de Mégantic, au parc municipal de Saint-Camille, à l’école primaire Source-Vive d’Ascot Corner et au Cégep de Sherbrooke

Ces distinctions — une vingtaine ont été attribuées cette année — visent à souligner l’excellence des concepts proposés dans la construction d’unités d’habitation neuves. Pour ce faire, le concours encourage l’intégration d’un design d’intérieur de qualité grâce à une approche multidisciplinaire, un avantage concurrentiel certain pour la conception d’habitations ergonomiques, fonctionnelles et esthétiques, ainsi que pour leur mise en marché.