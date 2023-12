Rumeur non fondée touchant le centre Sainte-Famille de Richmond

Richmond — Avec le blocage du contenu des médias canadiens sur certains réseaux sociaux, il est plus que jamais impératif de s’avérer prudent avec les informations circulant sur ces mêmes sites internet.

De ce fait, une publication personnelle et anonyme parue sur Facebook la semaine dernière faisait mention d’une résolution récemment adoptée par les élus de la Ville de Richmond, concernant une autorisation à démolir l’ancienne église Sainte-Famille.

Or, une vague de réactions et de commentaires s’en est évidemment avec raison. Soucieux de creuser la question et de valider l’information pour le bien des gens de la région, le journal Actualités l’Étincelle a effectué quelques recherches et s’est notamment entretenu avec le directeur général de la municipalité.

Ce dernier nous a assuré qu’aucun plan ou résolution en ce sens n’avaient fait l’objet de discussion à l’hôtel de ville de Richmond, confirmant ainsi la nature non fondée de la note parue.

À noter que la publication, semble avoir été retiré et/ou supprimé depuis, mais il va de soi que la désinformation présente pendant quelques jours aura su jeter une inquiétude non nécessaire auprès d’une population encore bien attachée à son ancien lieu de culte et de rassemblement du 155 de la rue Craig.

De plus, mentionnons que bien que l’endroit fut mis en vente au cours des derniers mois, le centre Sainte-Famille serait, au moment d’écrire ces lignes, toujours la propriété du consortium montréalais, qui s’en était porté acquéreur du Club Lions Richmond-Melbourne en 2021.