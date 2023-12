Des vélos expédiés au Rwanda grâce à Action sport vélo

Windsor — Grâce à l’intervention d’Action sport vélo, des Rwandais ont pu mettre la main sur des vélos usagés en provenance de la région.

« Chaque année, l’organisation Un brin d’espoir (Alain Brochu et Carole Saint-Hilaire de Richmond) fait des missions humanitaires au Rwanda. Les gens de la région lui apportent des vélos pour qu’elle puisse les donner à des personnes du Rwanda », raconte Nicole Caron, directrice des opérations chez Action sport vélo.

En fait, Action sport vélo prend en charge gratuitement la réparation des vélos usagés. « Nous les regardons pour ensuite les emballer pour qu’ils puissent être expédiés au Rwanda », précise Mme Caron.

En réalité, ces vélos sont offerts à des gens qui pourront par la suite aider les plus pauvres.

Au total, 12 vélos ont été réparés et emballés par Action sport vélo. « Cette collaboration tombe exactement dans le sens de notre mission : rendre accessibles des vélos à faible coût. Et en même temps, ça aide des gens défavorisés. Nous encourageons des gens d’ici à faire de l’aide humanitaire », souligne Mme Caron.

Depuis 2005, Action Sport Vélo favorise le développement de l’employabilité d’individus, qui permet à des vélos et d’autres articles de sport d’éviter les sites d’enfouissement et favorise l’activité physique et la mobilité à faible coût. L’organisme est une entreprise zéro déchet.

« Notre principale valeur est d’offrir un milieu de travail positif à tous nos employés, nos bénévoles et aussi aux personnes effectuant des travaux communautaires ou compensatoires chez nous. Chacun est accueilli ouvertement et sans jugement. Notre mode de gestion permet la circulation des idées afin de toujours mieux innover quant aux défis que nous rencontrons », rappelle Mme Caron.

« C’est un beau tremplin pour ces gens qui viennent travailler chez nous », termine-t-elle.