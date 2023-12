La SQ participe à une activité de sensibilisation dans les Sources

Val-des-Sources — Dans le cadre des douze jours d’action contre les violences faites aux femmes, qui se tenait à l’échelle nationale du 25 novembre au 6 décembre, des agents de la sûreté du Québec ont procédé, le mercredi 29 novembre dernier, à une journée de sensibilisation citoyenne.

L’activité, réalisée en partenariat avec des personnes intervenantes au sein des ressources d’aides et d’accompagnements L’Ancrage et La Méridienne, aura consisté à ériger un barrage routier à l’intersection du boulevard Olivier et de la 1re avenue à Val-des-Sources, afin de rencontrer les utilisateurs circulant sur ces grandes artères de la municipalité centre de la MRC.

Ainsi, ce sont plus de 300 automobilistes qui ont pu être sensibilisés à la cause en plus de se voir remettre des feuillets explicatifs sur le sujet.

« Le but de ce type d’opération, en plus de sensibiliser, est de rejoindre une clientèle absente de nos lieux de conférences et milieux de sensibilisation usuels. » Laissa savoir le sergent Martin Paquette, responsable de poste dans les Sources.

Ces gestes de sensibilisations sont des plus importants, car comme le mentionne notamment l’école nationale de police du Québec dans une documentation sur le sujet, inscrite sur son internet : « Il s’agit d’un moment privilégié dans l’année pour dénoncer collectivement le caractère inacceptable de la violence fondée sur le sexe et pour réfléchir aux façons de la contrer. Au Québec, il est démontré que les femmes demeurent les principales victimes de plusieurs formes de violence. »