Lancement de la 4e édition du marché de Noël gourmand de Kingsey Falls

Kingsey Falls — Le Marché de Noël gourmand de Kingsey Falls revient pour une 4e année avec plusieurs exposants et un nombre encore plus grand d’activités gratuites. Cette année, le marché se tiendra sur une longue fin de semaine, du 8 au 10 décembre prochain. Le seul marché 100 % gourmand de la région vous éblouira une fois de plus cette année par son décor illuminé et sa grande offre de produits agroalimentaires.

Ce marché extérieur se déroulera au 15 rue Lajeunesse à Kingsey Falls juste en face des locaux de la Miellerie King le vendredi de 16 h à 19 h et le samedi et dimanche de 10 h à 17 h. Produits du terroir, alcools et une foule d’activités vous seront offerts sur place. La liste complète des exposants et la programmation des activités se trouvent sur le site web du marché au noelgourmand.ca.

Vendredi 8 décembre dès 17 h — les enfants de Kingsey Falls chantent Noël

Laissez-vous emporter par la magie de Noël en compagnie des enfants des garderies et de l’école primaire qui viendront vous interpréter les plus beaux classiques du temps des fêtes qui vous feront assurément revivre de beaux souvenirs.

Samedi 9 décembre dès 13 h — Cours de danse de Noël country

En collaboration avec l’école de danse CC, danse, venez vous déhancher sur des classiques de Noël revu à la sauce country. Une expérience unique à ne pas manquer.

Le dimanche 10 décembre dès 14 h — le vrai père Noël sera sur place

En plus des exposants présents, le père Noël viendra faire son tour le dimanche de 14 h à 15 h pour remettre des surprises aux enfants présents qui auront été sages toute l’année. Il arrivera directement du pôle Nord à bord de son charriot tiré par des chevaux.

Une communauté impliquée

En plus des divers partenaires qui ont rendu ce marché possible, la décoration du site a été réalisée en partie grâce à l’implication active des enfants de la communauté de Kingsey Falls. « Nous sommes fiers de la mobilisation des enfants et du personnel de l’école Cascatelle, de la garderie éducative Schtroumfpetits et de la garderie Aux Petits Câlins. Tous ont mis la main à la pâte pour faire du site du marché un lieu enchanteur qui reflète le dynamisme de notre communauté » a déclaré René Bougie, directeur général de la Miellerie King et coordonnateur du marché.

Le marché est rendu possible grâce au soutien majeur de Cascades, de la Société d’Initiative Économique de Kingsey Falls, du Gouvernement du Québec, de Desjardins et de la Miellerie King — distillerie et hydromellerie.