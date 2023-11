Bernard Lemaire, un legs de courage et de réussite

Kingsey Falls — Triste nouvelle que le Québec a apprise la semaine dernière, alors que l’homme d’affaires et cofondateur de l’entreprise Cascades, M. Bernard Lemaire, a rendu l’âme le 8 novembre à l’âge de 87 ans.

L’annonce de son décès a littéralement fait le tour du pays et même ailleurs, alors que la majorité des grands médias ont relaté l’information.

« Homme d’exception » tel que qualifié par plusieurs, M. Lemaire aura su faire sa marque tant au niveau entrepreneurial qu’humain, en mettant de l’avant des visions d’affaires environnementales et hors du commun, qui avaient au cœur de leurs plans, le bien-être de ses employés.

Né en 1936 à Drummondville, cet ingénieur de formation cofonda Papiers Cascades de Kingsey Falls en 1963, entreprise qu’il dirigera d’ailleurs en compagnie de ses frères Laurent et Alain, jusqu’au moment de sa retraite en 1992.

Visionnaire émérite, M. Lemaire aura notamment été reconnu pour son audace, sa persévérance et sa grande générosité. Il laisse dans le deuil famille, amis, de même que toute une communauté d’affaires qui continuera très certainement de s’inspirer de l’un des plus grands bâtisseurs que le Québec ait connus.

Le journal Actualités-L’Étincelle désire respectueusement offrir ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Lemaire, de même qu’à l’ensemble des employés de la firme Cascades, aux citoyens de la ville de Kingsey Falls, ainsi qu’à tous ceux et celles touchés de près ou de loin par la perte de Bernard Lemaire.