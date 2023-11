On se souvient dans les Sources

Val-des-Sources — Le samedi 11 novembre marquait les cérémonies de commémorations du jour du Souvenir au Canada et dans la région il apparaît clair que la population s’est souvenue.

Ces moments de recueillements en l’honneur d’anciens combattants ayant servi au péril de leur vie et de ceux qui servent encore le Canada pour le maintien de la paix et de la liberté. Comme chaque année la Filiale 041 Danville-Windsor de la Légion royale canadienne, prenait charge de l’organisation et de la tenue des cérémonies officielles, qui se déroulaient cette fois-ci au pied des cénotaphes de Windsor à 11 h et de Val-des-Sources à 13 h 30.

Habituellement au cœur des hommages, les cérémonies 2023 furent annulées à Danville, alors que le monument se retrouvait peu ou pas accessible en raison des travaux d’infrastructures majeurs effectués dans la municipalité.

Peut-être interpellée par les conflits et les guerres qui sévissent présentement sur la planète et assurément touchée d’une mémoire d’engagement de liberté témoignée par les milliers de soldats canadiens actifs, vétérans et malheureusement disparus, la population s’est rassemblée en grand nombre malgré le temps frisquet, afin de dignement leur rendre hommage.

« Nous avons été ravis de constater la présence et la participation encore une fois grandissante de la part de la population de la MRC des Sources, dont la solidarité est vraiment bien sentie et fort appréciée. Ce fût également un plaisir de pouvoir compter sur la présence de maire, mairesses et députés, en plus de voir cadets et vétérans s’ajouter au groupe. », de mentionner Micheline Charest, présidente de la Filiale 041 de la Légion royale canadienne.

Cette dernière rappela également combien il est spécial comme moment de voir des gens s’étant procuré le coquelicot, venir apposer celui-ci sur une des couronnes déposées aux cénotaphes.

« Lorsque l’on parle de gestes d’appui à la cause, le dépôt des coquelicots sur les couronnes par les citoyens en est assurément un exemple concret. Il y a bien entendu d’autres actions qui peuvent être faites et cette année nous sommes notamment retrouvées lors de cérémonies, quelques roches peintes aux couleurs du jour du Souvenir, un peu comme dans le mouvement (aRochemoiunSourire) qui consiste à déposer et faire voyager des roches aux images positives. », de poursuivre Mme Charest.

La présidente termina en remerciant tous les intervenants pour leur participation, tout en prenant le temps de souligner qu’en dépit du fait qu’un cérémonial ne fût pas possible à Danville cette année, le Camarade Robert McKeage est tout de même allé déposer une couronne au pied du cénotaphe de l’endroit, lequel compte d’ailleurs 102 ans d’existence maintenant, toujours afin de s’assurer qu’il ne faut jamais oublier.