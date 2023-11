Un succès pour la 21e édition du Vins et fromages de la Fondation du CSSS des Sources

Val-des-Sources - Soutenu par ses partenaires et des commanditaires fidèles à la Fondation, le comité organisateur de l’événement est plus que satisfait des résultats obtenus.

En plus de ces derniers, il faut souligner la réponse positive des participants, soit 426 personnes et l’implication de plus de 55 bénévoles.

Les fromages de la Fromagerie du Presbytère de Sainte-Élizabeth-de-Warwick, les vins présentés par la SAQ, les fruits et pains de Coop Métro Plus, le délicieux dessert chocolaté offert par Desjardins Caisse des Sources, les commandites de Jean Coutu - Sandoz, Toyota Richmond, le député André Bachand et Événement Lodge, plusieurs collaborateurs et les producteurs locaux qui n’hésitent pas à réduire et même faire don de leurs produits.

C’est près de 25 000 $ qui permettra de répondre aux besoins des usagers de l’hôpital, du CLSC, du CHSLD et du Centre de jour de l’Installation des Sources.

Le président d’honneur, Yan St-Hilaire, invite la population à surveiller les prochaines activités de la Fondation, dont un souper spaghetti servi par la Ville de Danville et les Chevaliers de Colomb du Conseil 3322, le samedi 16 décembre 2023.