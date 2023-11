Lancement du calendrier-bottin pour les aînés

Windsor — La Table de concertation pour les aînés de la MRC du Val-Saint-François vient de lancer son calendrier-bottin 2024.

Réunies au Musée J.-Armand Bombardier, plus d’une soixantaine de personnes ont pris part au lancement le jeudi 26 octobre en fin d’avant-midi.

Dans ce calendrier-bottin, la table de concertation rend hommage à douze aînés du Val-Saint-François (un chaque mois) et livre des informations pertinentes sur les services offerts dans la communauté.

« Avec cet outil, nous voulons mettre en lumière des personnes aînées qui ont un parcours inspirant et qui sont des modèles pour leur entourage. Nous souhaitons aussi informer les personnes aînées des services offerts dans la région », souligne Joanne Gardner, coordonnatrice de la Table de concertation pour les aînés de la MRC du Val-Saint-François.

Ainsi, Denise Bombardier, Marcel Rodrigue, Hendrika Blom, Réjean Paquette, Carmen Kezar-Therrien, Bernard Tremblay, Suzanne Loubier, Laurier Busque, Florianne Richard, Marcel Dufort, Marie-Paule Lallier et André Desfossés ont joué le jeu et apparaissent dans le calendrier-bottin.

« Le calendrier-bottin est plus qu’un simple calendrier. C’est aussi un outil de référence gratuit et grandement apprécié » de dire Luc Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François.

Le choix des aînés du calendrier n’a pas été facile à faire. Au total, les responsables du projet ont reçu 35 propositions. Ils ont sélectionné six hommes et six femmes pour l’édition 2024.

« Merci aux douze aînés qui ont accepté de me recevoir pour partager leur histoire de vie. Ce fut un honneur d’aller à leur rencontre et de les écouter. Chaque personne a une histoire unique et précieuse. Chaque parcours de vie comporte ses richesses et ses épreuves. Je vous invite à vous raconter à votre famille et à vos enfants », soutient Mme Gardner.

Lors de la conférence de presse, chacun des aînés du calendrier a reçu son récit de vie complet rédigé par Mme Gardner.

Florianne Richard, née en mars 1943 à Saint-François-Xavier-de Brompton, était bien fière de prendre part à ce projet. Elle est présidente de la FADOQ et directrice de la chorale. « Ce n’est pas habituel de creuser autant dans nos vies. Mme Gardner m’a fait découvrir des choses que probablement je n’aurais jamais réalisées sans elle. Nous avons pleuré ensemble. Mais, ça m’a fait un bien terrible », souligne celle qui apparaît au mois de septembre.

Le calendrier-bottin est édité à 4500 exemplaires. Il existe 4487 adresses de personnes aînées dans le Val-Saint-François. Donc, en principe, les instigateurs sont en mesure de rejoindre tout le monde. « Nous souhaitons que les municipalités et les différentes associations participent à la distribution. Nous voulons qu’il y ait un point de chute dans chacune des municipalités. Je vous encourage à devenir nos ambassadeurs », de dire Mme Gardner.

À l’heure actuelle, les calendriers-bottin sont disponibles dans les trois centres d’action bénévole (Valcourt, Richmond et Windsor).