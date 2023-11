Une soirée reconnaissance pour honorer les bénévoles du milieu culturel du Val-Saint-François

Richmond – Le milieu culturel dans le Val-Saint-François est bien vivant, et ce, en grande partie grâce à l’implication citoyenne.

Afin de reconnaître cet effort collectif de promouvoir la culture dans nos milieux, la MRC lance une invitation aux organismes culturels de son territoire pour célébrer nos bénévoles en culture le 13 novembre prochain, sous forme de 5 à 7, au Parc historique de la Poudrière de Windsor, 342, rue Saint-Georges, à Windsor.

La MRC compte plus d’une vingtaine de lieux de diffusion culturelle, si l’on pense aux bibliothèques, aux musées, aux organismes et aux ateliers. Nous avons peu d’occasions pour nous réunir et discuter de nos bons coups et de nos défis.

La soirée de reconnaissance permettra de se présenter et renouer les liens afin de renforcer nos relations entre organismes.

« Depuis mon arrivée en poste, j’ai pris le pouls du milieu culturel dans le Val-Saint-François et j’ai remarqué la contribution inestimable de l’engagement des citoyen.nes et des actions bénévoles ! J’ai confirmé cette observation pendant les Journées de la culture et je peux affirmer, sans hésiter, que la mobilisation des citoyen.nes est un des piliers de la préservation et du rayonnement de la culture sur notre territoire. Il est temps de leur dire merci et de reconnaître ce travail souvent dans l’ombre et pourtant si précieux. » explique Catherine Gadbois-Laurendeau, chargée de projets en développement touristique et culturel.