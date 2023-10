9200 $ recueillis dans le cadre de l’opération Coup de Cœur du CAB des Sources

Val-des-Sources — Une fois de plus cette année, le centre d’action bénévole des Sources tenait ses points de collectes de dons volontaires dans les rues de divers secteurs de la MRC, dans le cadre de son opération « Coup de Cœur 2023 ».

L’activité de financement qui en est à sa 22e édition, se déroule cette année sous la présidence d’honneur de Mme Isabelle Forcier, directrice générale à la CDC des Sources, ainsi que conseillère municipale à la ville de Val-des-Sources et a pour objectif initial, la somme de 25 000 $.

La collecte de rue a eu lieu au matin du vendredi 13 octobre dernier et aura su réunir malgré le temps maussade automnal, bon nombre de bénévoles engagés.

Ces derniers, positionnés aux abords de certaines grandes artères de circulation des municipalités, de Danville, Val-des-Sources, Saint-Adrien et Saint-Camille, recueillaient les dons des usagers de la route circulant par ces endroits.

Bien que le bilan complet demeure encore à officialiser au cours des prochains jours, il n’en demeure pas moins qu’il est possible d’affirmer que la population de la MRC des Sources a une fois de plus fait preuve d’une grande générosité envers ses pairs en contribuant à plus de 9200 $ au service de dépannage alimentaire des Sources, par l’entremise de l’Opération Coup de Cœur du CAB.

« Nous sommes très heureux de la participation des gens à l’édition 2023, le bonheur et les sourires étaient au rendez-vous en cette journée importante. J’aimerais dire un grand merci à tous les donateurs, aux précieux bénévoles, ainsi qu’à nos partenaires, dont notamment la caisse Desjardins des Sources, Coop Métro Plus, CJAN 99,3 et la quincaillerie Home Hardware pour leurs contributions au succès de l’événement. », mentionne M. Christian Boucher, directeur général du Centre d’action bénévole des Sources.

Ce dernier rappela que les gens qui désirent contribuer à la cause du support alimentaire peuvent le faire tout au long de l’année en entrant en contact avec les bureaux de l’organisme communautaire au 819-879-6333.

« Les besoins sont toujours bien présents. L’an passé nous avions amassé un total de 36 000 $ pour la Manne, mais il en aura coûté plus de 42 000 $ pour l’achat de denrées tels que lait, pains, œufs, fromages, viandes et légumes. Il est important d’ajouter qu’il s’agit d’un service présent depuis 1987 et que ce dernier ne fait pas l’objet de subvention, c’est donc dire que la totalité du budget est destinée à l’achat de denrées. Malgré la hausse des prix à la consommation, nous avons comme objectif de continuer à offrir le même service à la population, tout en continuant de bénéficier de l’apport des invendus de Maxi. Nous sommes extrêmement fiers du travail qui est accompli au CAB pour la Manne et je tiens à féliciter tous ceux qui y contribuent fièrement. », de conclure le directeur général de l’organisme.