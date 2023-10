Bison en fête : Le Centre de répit Théo Vallières reçoit 5792 $

Saint-Claude — Pas moins de 162 personnes ont pris part, samedi dernier, à l’activité Bison en fête qui a permis de remettre 5792 $ au Centre de répit Théo Vallières.

Il s’agit d’un souper annuel durant lequel on remet une somme d’argent à un organisme de la région. Cette année, c’est le Centre Théo Vallières qui a été choisi par les organisateurs de l’activité se déroulant au Centre des quatre vents de Saint-Claude.

« Nous changeons d’organisme tous les deux ans. C’est pour cette raison que c’est le Centre Théo Vallières qui bénéficie de cette activité de financement pour une deuxième année consécutive », raconte François Séguin, intervenant en loisir et en communication à la municipalité de Saint-Claude.

L’activité existe depuis le début des années 2000. « Même si la ferme de bison n’est plus en opération depuis quelques années, cet événement a été maintenu pour rappeler qu’il y a eu ce genre d’élevage sur notre territoire », de dire M. Séguin.

Le bison a été à l’honneur et apprêté de différentes façons afin de faire connaître à tous ses saveurs particulières. Les gens ont pu choisir entre quatre choix de menu : rôti, tourtière, saucisse et lasagne, tous avec de la viande de bison.

L’argent remis au Centre de répit Théo Vallières provient entre autres de la vente des billets au coût de 75 $ l’unité. Cette somme, plus importante que celle de l’an dernier, a pu être amassée en cumulant les dons de la municipalité, la participation financière des députés Alain Rayes et André Bachand, l’argent du moitié-moitié ainsi que les bénéfices de l’encan silencieux.

« Par sa propre initiative, le député Rayes a mis en vente des forfaits souper-spectacle à Victoriaville qui ont permis re recueillir 1675 $. Ce n’était pas prévu et c’est ce qui explique que le montant de cette année est plus important que celui de l’année dernière », souligne l’intervenant en loisir et en communication.

« Le rayonnement du Centre de répit touche aussi la population de Saint-Claude. La municipalité tient à aider les organismes qui soutiennent notre population. Roxanne Vallières, directrice du Centre de répit, a été quelque peu surprise par le montant remis. Elle était très heureuse de voir le montant grimper au cours de la soirée », de dire M. Séguin.

Le Centre de répit Théo Vallières est un organisme à but non lucratif qui a un seul objectif : offrir aux jeunes adolescents et jeunes adultes scolarisés vivant avec une déficience intellectuelle, de légère à moyenne, des activités des plus simples de la vie du quotidien.

« Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus. Malgré la situation économique, les gens ont bien répondu à l’invitation. C’est certain que l’événement se tiendra à nouveau l’an prochain », termine M. Séguin.