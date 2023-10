La campagne du coquelicot 2023 prend son envol

Actualités-L’Étincelle — La filiale 041 Danville-Windsor de la Légion royale canadienne annonce le retour de la campagne annuelle du Coquelicot dans les MRC des Sources et du Val-Saint-François à compter de ce vendredi 27 octobre, laquelle se poursuivra par ailleurs jusqu’au jour du Souvenir, soit le 11 novembre prochain.

« Bon nombre de citoyens de notre grande région, vont afficher fièrement un coquelicot à la boutonnière, symbole du Souvenir et un rappel visuel de notre engagement à ne jamais oublier les canadiens et canadiennes décédés en temps de guerre et lors d’opérations militaires plus récentes. », faisait état l’organisme.

Ainsi, le service de communication de la Filiale 041 souligna que des plateaux de coquelicots seront installés à divers endroits au cœur des villes de Val-des-Sources, Windsor et Danville.

Il sera ainsi entre autres possible de se procurer un coquelicot au Bureau de poste et au Club de Curling à Danville, dans les locaux de l’espace de coworking La Mine, situés au 263 de la 1re Avenue à Val-des-Sources, à divers points de services de la caisse Desjardins, ainsi qu’à d’autres endroits dans les MRC.

« Bien que le coquelicot soit distribué gratuitement à tous ceux qui souhaitent en porter un, la Légion accepte avec gratitude les dons au Fonds du coquelicot de la Légion. Grâce à vos dons au Fonds du coquelicot de la Légion, il est possible d’apporter un soutien et une aide financière aux vétérans, y compris les membres des Forces armées canadiennes et à leur famille dans le besoin. Entre autres, pour les aider financièrement pour certains médicaments, des équipements ou des appareils médicaux, un abri ou de l’aide d’urgence (Old Brewery Mission, Maison du Père). Pour le Financement de programmes de transition pour les vétérans qui sont directement liés à la formation, l’éducation et aux besoins en soutien des vétérans. Des bourses d’études à leurs enfants, notre popote roulante locale, ainsi que l’appui aux unités de cadets de notre région. », conclut l’organisation de la Filiale 041 Danville-Windsor.