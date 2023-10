L’Étang Burbank accueille la 19e édition du festival des oiseaux migrateurs

Danville — Une fois de plus, la population est invitée à se rassembler au cœur d’un festival de quelques jours, afin de souligner le passage des oiseaux migrateurs à l’Étang Burbank de Danville.

C’est ainsi qu’appuyée de la ville et de plusieurs autres partenaires d’importances, la Corporation de développement de l’Étang Burbank tiendra la 19e édition du festival des oiseaux migrateurs sur le site enchanteur de l’Étang, situé au 150 de la rue Water à Danville.

En plus d’assister à de majestueuses envolées de bernaches et d’autres oiseaux migrateurs, les festivaliers auront l’opportunité de se plonger dans l’univers unique de l’ornithologie, tout en s’imprégnant de la beauté et de la biodiversité de l’endroit.

Entièrement gratuite, la programmation 2023 offrira une panoplie d’activités pour toute la famille.

« Ayant bien pris état des commentaires reçus des visiteurs au cours des dernières éditions, nous avons décidé d’opter pour une édition plus intimiste et familiale cette année. Nous retrouverons donc, entre autres choses, des jeux gonflables pour les enfants, la présence d’un camion restaurant (Food truck), d’un kiosque de rafraîchissement, d’un espace cantine avec notamment des spécialités de nourriture colombienne, des conférences, balades et randonnées pédestres autour de l’Étang, divers spectacles musicaux, ainsi qu’une exposition de photos en continu à l’intérieur de l’hôtel de ville. À noter que plusieurs prix de présences feront aussi les objets de tirages de prix de présences au cours de la fin de semaine. », d’expliquer M. Benjamin Laramée, président de la Corporation.

Ce dernier ajouta également que le moment sera plutôt bien choisi pour dresser le bilan des résultats obtenus lors du Bioblitz qui s’était tenu en juin dernier. Le site sera accessible de 8 h à 18 h le samedi 28 octobre et de 8 h à 15 h 30 le lendemain.

C’est donc un rendez-vous auquel vous convie notamment, la Corporation de l’Étang Burbank, la ville de Danville, les députés André Bachand et Alain Rayes, la Caisse Desjardins des Sources, Pelletier et Picard, Cascades, JN Auto et plusieurs autres, dans le cadre des festivités entourant ce populaire évènement automnal danvillois.