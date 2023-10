Pour célébrer la littératie dans le Val

Valcourt - À la bibliothèque Yvonne L. Bombardier de Valcourt a eu lieu le lancement de la 14e édition du planificateur familial réalisé par le Comité d’Éveil à la Lecture et à l’Écriture (ÉLÉ) du Val-Saint-François. Dans une ambiance festive, les 14 artistes, jeunes gagnant.e.s du concours de dessins, ont eu le plaisir de recevoir un livre en cadeau et leur dessin plastifié. Bravo aux enfants participants!

Ce projet de planificateur, grandement apprécié, vise principalement l’intégration d’activités d’éveil à la lecture et à l’écriture dans les pratiques quotidiennes des familles de la MRC ayant de jeunes enfants. Ce grand calendrier est distribué gratuitement aux familles de la MRC du Val-Saint-François ayant des enfants de 0 à 12 ans, soit tout près de 2400 familles. Sa distribution a débuté à la rentrée scolaire et se fait par le biais des écoles primaires, des CPE, des services de garde en milieu familial et de certains organismes (MLA, CSSS, bibliothèques…).

L’événement s’est terminé avec une lecture animée par l’organisme Tout-petit, Grand d’esprit, fondé par deux jeunes entrepreneures Jeanne Tétreault et Marie. Avec l’envie d’éveiller la curiosité, l’imagination, le goût de lire et l’écoute des enfants, elles ont conclu la soirée sur une invitation à cultiver l’ouverture aux autres.

Plusieurs organismes ont pris part à la réalisation du planificateur : la bibliothèque Yvonne L. Bombardier, le Centre de la petite enfance Magimo, la Maison de la famille Les Arbrisseaux et le Richmond and Region Community Learning Center (CLC).

Mentionnons que le Comité ÉLÉ est soutenu par la Corporation de développement communautaire (CDC) du Val-Saint-François et que le planificateur a été rendu possible grâce à plusieurs partenaires financiers. Nous remercions nos précieux partenaires : Domtar, Caisse Desjardins du Val St-François, Fondation du CSSS du Val-Saint-François, Maison de la famille Les Arbrisseaux, Tabliers en Folie, Martineau Communication et Impression, le Centre des Femmes Le Point d’ancrage, les commissions scolaires des Sommets et Eastern Townships, Carrefour Jeunesse Emploi de Richmond-Drummond-Bois-Francs, Richmond et ses jeunes, Fondation J.Armand Bombardier, Centre dentaire Valcourt et Les Élagués.