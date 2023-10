Ça bouge du côté du Corps de cadets 2950 de Windsor

Windsor — Ça bouge du côté du Corps de cadets 2950 de la Ville de Windsor. Entre autres, l’organisation entend augmenter le nombre de ses membres.

Un nouveau groupe d’officiers dirige le Corps de cadets de l’armée canadienne. À sa tête, on retrouve le capitaine Patrick Dubé.

« En ayant un nouveau commandant, nous faisons maintenant face à de nouveaux objectifs, dont la priorisation de nos cadets. L’ancienne chaîne de commandement n’était pas tout à fait à jour par rapport au programme. Cette année, nous tentons de ramener tout ça vers le programme », soutient Pascale Marcotte Huppé, instructeur civil au Corps de cadets 2950.

Dans un premier temps, il faudra que les cadets apprécient leur passage dans l’organisation. « Nous souhaitons par le fait même augmenter le nombre de cadets. Nous allons faire dans ce sens de la publicité », de dire Mme Marcotte Huppé.

Par ailleurs, le Corps de cadets 2950 tentera de favoriser un plus grand nombre d’événements tenus conjointement avec la Ville de Windsor. « Bien sûr, tout se fait sur une base bénévole. Nous voulons que nos cadets soient plus engagés dans les activités de la Ville. »

Auparavant, les cadets étaient soumis à des cours plus théoriques comme à l’école. « Nous souhaitons maintenant que les activités soient plus axées sur le sport, le biathlon et le tir de précision », exprime-t-elle.

Lors d’une rencontre tenue la semaine dernière, une réunion a regroupé 14 cadets ainsi que les cinq officiers. « Nous avons alors eu une remise de prix et de grade. Ça nous a permis de souligner le travail qui a été fait au cours de la dernière année », de dire l’instructeur civil.

D’une façon réaliste, à la fin de la présente année, le Corps 2950 espère avoir une vingtaine de cadets. « Mais, avant tout, nous souhaitons nous faire connaître au sein de la population. Il y a bien des gens qui ne sont pas au courant de notre existence à Windsor. Il faut que ça change », mentionne Mme Marcotte Huppé.

« En fait, les cadets, c’est un peu la préparation à l’armée. C’est une organisation qui s’adresse aux jeunes qui veulent être plus disciplinés », termine l’instructeur civil.