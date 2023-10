Don de 500 $ de la Branche Lions des Sources à la Maison des jeunes de l’Or blanc

Val-des-Sources — Désireux d’apporter leur soutien aux jeunes de leur communauté, la Branche Lions des Sources a récemment remis une aide financière de l’ordre de 500 $ à la Maison des Jeunes de l’Or blanc.

Cette somme servira principalement à supporter l’initiative de dépannage alimentaire de l’organisme qui sert plus d’une cinquantaine de repas par semaine aux jeunes qui se présentent à l’établissement de la première avenue.

De plus, les membres Lions, profite de l’occasion pour inviter la population à soutenir l’organisme jeunesse en participant notamment à l’activité Un souper à emporter qui se tiendra le 13 octobre prochain. I

l s’agira certes d’un moment propice pour encourager les administrateurs dans leurs démarches de financements.

« Il y a aussi une autre façon de financer les activités, alors que les jeunes vendent des bûches de Noël. Il suffit d’appeler à la Maison des jeunes au 819 879-5522 pour commander la vôtre. La Maison des jeunes bénéficie également de la collaboration d’autres organisations telles que la Cuisine amitié, la Coop alimentaire des Sources (repas invendus) et le Marché saisonnier (fruits et légumes). C’est donc toute la communauté qui participe et c’est tant mieux ! », de commenter M. Denis Brouillard, membre Lions et secrétaire de la Branche locale.