Joannie Filion, récipiendaire du prix Pierre Grimard à Danville

Danville — Le 21 septembre dernier, la Ville de Danville avait transformé le gymnase du centre Mgr Thibault en salle de gala, dans le cadre de la huitième édition de la soirée du prix Pierre Grimard, visant à honorer l’implication bénévole d’une personne de la communauté.

Cette année, l’honneur fut décerné à Mme Joannie Filion, une jeune mère de famille de quatre enfants, qui s’investit corps et âme au sein de multiples organismes, comités et activités communautaires.

Qu’il s’agisse notamment de l’organisation de la parade de Noël, des activités de Pâques, de participation à des fêtes d’enfants et confections de maquillages ou encore de son implication soutenue au sein du comité de parents de l’école Masson, Mme Filion se démarque assurément par sa grande disponibilité à soutenir les initiatives par le bénévolat.

Selon ce qu’il fut possible d’apprendre lors des discours présentés au cours de la soirée, la lauréate aurait baigné dès son plus jeune âge dans le bénévolat, alors que sa maman était elle aussi une personne des plus impliquées socialement.

C’est donc en présence de membres de sa famille immédiate, du député de Richmond-Arthabaska, M. Alain Rayes, de Mme Dominique Samson Desrochers, conseillère politique et directrice du bureau du député André Bachand, de la mairesse de Danville, Mme Martine Satre, ainsi que de plusieurs invités et élus municipaux, que Joannie Filion a reçu le prix Pierre Grimard, par l’entremise d’une gravure sur verre, immortalisant à juste titre sa distinction.

Des certificats honorifiques, provenant de la Chambre des communes à Ottawa et de l’Assemblée nationale du Québec, lui furent également remis par M. Rayes et Mme Samson Desrochers.

Lors de son allocution, la mairesse danvilloise souligna l’importance pour la municipalité de reconnaître le bénévolat et ses artisans, car cela contribue de manière substantielle à épauler et faire grandir l’ensemble d’une communauté.

Mme Satre poursuivi en ajoutant que sans l’implication citoyenne volontaire, une multitude d’organismes se verraient malheureusement amputé d’une très grande disponibilité de ressources et de ce fait, de nombreuses activités ou initiatives se retrouveraient en péril ou bien ne seraient tout simplement pas en mesure de voir le jour au sein de la communauté.