Un service d’aide à la recherche de logement maintenant

Richmond — La recherche d’un logement est sans contredit un réel défi, et surtout en région. Grâce à un travail soutenu et de concertation, les territoires du Val-Saint-François et des Sources se dotent d’une ressource terrain pour soutenir les personnes dans leur recherche de logement.

Les deux directions générales des Offices municipaux d’habitations (OMH) du Val-Saint-François et des Sources ont travaillé de pair en présentant un projet conjoint dans le cadre d’un programme d’aide financière de la Société d’habitation du Québec (SHQ) pour se doter de ressources afin d’offrir un service d’aide à la recherche de logement (SARL). Ce service permet de travailler en amont et ainsi tenter de prévenir que des personnes se retrouvent dans une situation vulnérable, sans logement et à la rue.

Le 1er juillet est un moment souvent critique, toutefois, s’il y a des gens qui peinent encore à se trouver un logement dans l’une ou l’autre des MRC, il est possible d’obtenir de l’assistance dans leur recherche du lundi au jeudi, de 10 h à midi et de 13 h à 16 h en téléphonant au 819 993-7966 ou en envoyant un courriel à [email protected].

« Ce service était grandement attendu dans nos milieux. Plusieurs facteurs qui sont parfois hors de notre contrôle peuvent amener quiconque à se trouver dans une situation d’urgence de devoir se trouver un nouveau logis. La beauté du service c’est qu’il s’adresse à tout le monde, à toute personne qui a besoin d’aide pour se trouver un logement. Ce n’est pas une tâche facile, car souvent les logements ne sont pas si facilement repérables. », précise Luc Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François.

« Il est dans notre habitude d’être proactif pour soutenir les citoyens de nos communautés. Avec ce nouveau service, nous faisons un pas de plus vers la mise en œuvre de solutions pour atténuer les impacts du manque de logements », mentionne Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources.

« La situation d’accessibilité au logement est une réalité partagée dans le Val et les Sources. Il était important de tenter de trouver une solution pour nos territoires. Dans un esprit de collaboration entre les services qui existent déjà entre nos MRC, les deux OMH ont uni leurs efforts au bénéfice de tous. Le partage d’une ressource terrain est gagnant pour tous » explique Nathalie Ramonda, directrice générale de l’OMH du Val-Saint-François.

« L’aide financière nous permet de mettre en place ce service pour une période d’un an, mais nous avons confiance que cette aide puisse être récurrente comme ce fut le cas pour d’autres régions. », affirme Jonathan Moreau, directeur général de l’OMH des Sources.

Pour contacter le Service d’aide à la recherche de logement (SARL) :819 993-7966, [email protected]. Du lundi au jeudi : 10 h à midi et 13 h à 16h.