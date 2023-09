La Maison de la famille lance sa programmation d’automne

Windsor — La Maison de la famille Les Arbrisseaux vient tout juste de lancer sa programmation automne 2023. Encore une fois, l’organisme se distingue par la quantité, par la diversité et par la pertinence des activités proposées à travers les quatre coins de la MRC du Val-Saint-François.

Certaines activités sont moins connues que d’autres. « Sam tente d’être là » est un rendez-vous qui s’adresse d’une façon spécifique aux pères de famille et à leurs enfants.

« Les gens n’ont pas besoin de s’inscrire. C’est le mercredi soir à partir de 17 h. Les pères peuvent venir avec ou sans enfants. Ils doivent se rendre dans les locaux de la Maison de la famille à Windsor. Nous voulons accueillir plus de papas que l’an dernier. Nous avons l’espace pour le faire. Nous souhaitons que les pères aient le goût de jaser », raconte Marie-Claude Tardif, directrice générale de la Maison de la famille Les Arbrisseaux.

Plusieurs activités se déplacent dans différentes municipalités du Val-Saint-François. Par exemple, « Les pédagos en famille » se tiennent à différentes places tout au long de la saison, comme Richmond, Windsor, Valcourt et Saint-Claude.

« Les gens peuvent nous suivre sur notre page Facebook pour connaître le calendrier de cette activité. Les parents ont la possibilité de venir avec leurs enfants pour faire des activités lors des journées pédagogiques. Une animatrice supervisera le tout », de dire Mme Tardif.

Par ailleurs, les journées Mini actif s’installent cet automne à Stoke. L’activité s’adresse aux enfants de trois à cinq ans avec leurs parents. Elle se tiendra les jeudis soir, de 18 à 19 h. « C’est axé sur le développement global. Ça se déroulera autour d’un thème », précise la directrice générale.

Pour les adolescents et les jeunes adultes, la Maison de la famille organise Récup’Art à Windsor à tous les deuxièmes mardi du mois de 18 h à 20 h. « Avec l’intervenant, les personnes présentes utiliseront du matériel recyclé pour concevoir un projet artistique », mentionne Mme Tardif.

Bien sûr, il existe bien d’autres activités. D’ailleurs, les gens peuvent consulter la programmation complète en se rendant sur le site Internet de la Maison de la famille.

Ces activités sont gratuites, il suffit de devenir membre de la Maison de la famille.

« En maintenant ces services gratuits, c’est vraiment la seule façon permettant d’offrir ces activités à tout le monde. Rappelons-le : notre mission, c’est d’accompagner et de soutenir les familles du Val-Saint-François à travers toutes les étapes de la vie familiale. Nos intervenants sont disponibles 24 heures sur 24 pouvant ainsi répondre à des demandes en situation de crise. Nous sommes très engagés dans le milieu. Nous sommes faciles d’accès et nous intervenons à proximité des gens. Nous faisons vraiment la différence dans des périodes plus difficiles », affirme Mme Tardif.

Selon elle, l’augmentation du coût de la vie fait en sorte que le nombre de familles vulnérables est à la hausse. « Les familles à revenus moyens pouvaient se débrouiller relativement bien. Depuis la pandémie, ces familles se trouvent dans une situation de précarité ou carrément de pauvreté », commente la directrice générale.