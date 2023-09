Plus de 20 000 visiteurs attendus pour l’Exposition agricole de Richmond

Richmond – Les organisateurs de la 167e Exposition agricole de Richmond s’attendent à au moins le même nombre de visiteurs que l’an dernier, soit 20 000 personnes franchissant les guichets. Cette année, l’événement se tiendra les 8, 9 et 10 septembre prochain

La 167e Exposition agricole est organisée par la Société d’agriculture de Richmond. Quelques nouveautés sont à prévoir cette année en plus des activités traditionnelles qui font la renommée de cet événement d’envergure.

Bien sûr, dans ce genre d’exposition, le point central demeure le jugement des animaux. « Nous sommes resté fidèle à notre vocation. C’est une façon importante de récompenser le travail des agriculteurs. Ça leur donne de la visibilité », de dire Avery Perkins, président du conseil d’administration de la Société d’agriculture de Richmond.

Ainsi, le vendredi, les visiteurs pourront assister au Challenge Québec (chevaux lourds) dès 14 h. Puis, à 19 h, le derby de démolition est prévu à l’horaire. Finalement, à 20 h, les gens sont conviés au spectacle de Tim Brick.

Le samedi, les personnes présentes pourront entre autres voir les tires de camions (14 h) et de tracteurs (19 h). Les amateurs de danse country seront choyés à partir de 19 h.

Finalement, le dimanche, en plus d’une séance de Ninja Warriors à l’aréna (10 h), une vente aux enchères de lapins est prévue à 13 h. Une heure plus tard, ce seront les tires de tracteurs de ferme.

De plus, les jeunes et les moins jeunes auront accès à une mini-ferme où on retrouvera plusieurs animaux. Et les manèges seront de retour…

La réussite de l’an dernier avait toutefois occasionné certains problèmes lors de l’Exposition agricole. Des restaurants avaient manqué de nourriture. Les files d’attente s’étaient allongées plus que prévu. D’ailleurs, il y avait des heures d’attente sur la route 143 avant d’avoir accès au parc de stationnement.

« Cette année, nous avons remédié aux problèmes de circulation. Nous avons aménagé des chemins supplémentaires pour le parc de stationnement. La semaine dernière, nous avons eu des discussions avec les policiers. Cette année, tout sera sous contrôle », affirme M. Perkins.

L’Exposition agricole de Richmond peut compter sur pas moins de 200 bénévoles. « C’est extrêmement important pour notre organisation. Ces bénévoles sont essentiels à la réussite de notre Exposition. D’année en année, la majorité de nos bénévoles nous revient. C’est très stimulant », mentionne le président.

Les organisateurs ont aussi procédé à des travaux de rénovation à l’intérieur des bâtiments.