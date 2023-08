Les festivaliers font fi de la température dans le cadre de la 44e édition

Val-des-Sources — L’heure est maintenant au bilan pour le comité organisateur du 44e Festival des Gourmands de Val-des-Sources. L’évènement, qui se déroulait au cours de la plus récente fin de semaine, aura su tirer son épingle du jeu en dépit des aléas causés une fois de plus par dame Nature.

La pluie parfois forte et le froid se seront invités aléatoirement à la fête, notamment au cours de la soirée du samedi, où les quelques centaines de visiteurs présents auront assisté, avec imperméables, vêtements chauds et parapluies, aux prestations musicales des Frères à Cheval, du groupe Vilain Pingouin, ainsi que de la formation Noir Silence.

Le président du 44e Festival des Gourmands, M. Jacques Benoit, se disait tout de même très heureux du déroulement des festivités.

« C’est certain que l’on ne contrôle pas la météo et que l’on doit faire avec, mais quoi qu’il en soit les gens ont répondu favorablement à l’appel, ils ont visité le site en grand nombre au cours des 4 jours d’activités et les commentaires entendus jusqu’à maintenant sont des plus positifs. Je crois que la formule, à saveur légèrement renouvelée, de la place de la gourmandise, aura su plaire à la très grande majorité des festivaliers. Je profite de l’occasion pour remercier encore une fois tous les gens qui se sont déplacés pour nous rendre visite et venir s’amuser avec nous. »

« J’aimerais également remercier l’ensemble des précieux commanditaires et partenaires du Festival des Gourmands, pour leur soutien et leur implication année, après année ; merci aussi à notre ami Ti-Nestomac, à M. René Collard, pour la coordination de l’évènement, de même que l’ensemble des membres du comité organisateur ; nos valeureux bénévoles, sans oublier bien entendu la ville de Val-des-Sources. Elle qui démontre avec constance et beaucoup de fierté, un attachement sincère envers le festival et en supporte ses artisans depuis toujours. », de mentionner M. Benoît. Bien que le bilan complet de l’événement 2023 reste à faire, tout porte à croire que la 45e édition prendra place à son tour au parc Dollard l’an prochain.

« Il ne faut pas aller trop vite, mais nous sommes déjà en mode préparation pour l’an prochain, avec plein de belles surprises qui devraient venir s’ajouter à la programmation régulière. » De conclure le président.

Soirée de tirages et couronnement de la reine le dimanche

Particularité intéressante cette année, alors que c’était le retour des duchesses du festival.

Le couronnement de la reine, qui a eu lieu tout juste avant les tirages habituels, aura fait de Mme Linda Caron, représentante du Quille-O-Rama de Val-des-Sources, la reine 2023.

Présents sur scène pour les tirages, plusieurs commanditaires étaient aux premières loges pour voir M. Philippe Costello, de la ville de Laval, remporter le grand prix offert par le concessionnaire de véhicules usagés JNauto.com, d’un chèque cadeau de 10 000 $ applicable sur un prochain achat au 317 de la route 116 à Cleveland. M. Stéphane Mailhot de L’Assomption, s’est pour sa part mérité l’ensemble patio de chez Club Piscine de Victoriaville, tandis que le bon d’achat de 1000 $ chez Métro, fut remporté par M. Gérald Mailhot de Val-des-Sources.

Bernard Fréchette se mérita la planche à pagaie offerte par les Gars de Bois et Mlle Marie-Pier Godbout-Bolduc a quant à elle remporté un bon d’achat de 500 $ chez Maxi. Félicitations à tous les gagnants.