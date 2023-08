L’implication communautaire, une question d’ADN pour JN Auto

Cleveland — Transporté par la conviction profonde de maintenir un soutien et une implication constante dans sa communauté, JN Auto revient cette année en tant que partenaire majeur du 44e Festival des Gourmands de Val-des-Sources.

Le commerçant d’automobiles usagées sera de nouveau commanditaire du grand prix des tirages de financements lors du Festival. Cela en offrant à la personne détentrice du billet gagnant du premier prix. Il s’agit d’un certificat d’achat d’une valeur de 10 000 $ à sa concession du 317 de la route 116 à Cleveland.

Copropriétaire de l’endroit en compagnie de Sébastien Marcotte, M. Stéphane Belcourt se disait très enthousiaste à l’approche de l’évènement.

« Cela fait déjà plus de deux ans que nous avons le privilège de travailler de pair avec le comité organisateur, en commanditant le grand prix du tirage du festival. Nous sommes donc très heureux de revenir cette année afin de poursuivre l’aventure. Très humblement je dois dire que redonner à la communauté fait littéralement partie de notre ADN chez JN Auto. Nos fondateurs Julien et Normand ont vraiment su nous transmettre au fil du temps, l’ensemble des valeurs familiales, sociales et communautaires qui les ont toujours caractérisés eux, ainsi que l’entreprise. »

« Nous trouvons vraiment important de soutenir dans la mesure de nos possibilités, les différentes initiatives, projets et évènements qui se déroulent dans notre région. Ayant vu le jour en 1982, je pense que l’on peut dire que JN Auto a en quelque sorte grandi au côté du Festival des Gourmands, alors que lui comptera 44 ans cette année. Il s’agit d’un évènement marquant, non seulement pour la ville de Val-des-Sources, mais également pour l’ensemble de la MRC des Sources et de l’Estrie. C’est donc avec grand plaisir que la grande famille de JN Auto, se joint aux autres très généreux partenaires du Festival, afin d’apporter un geste de contribution et de soutien au travail du comité organisateur, ainsi que de l’ensemble des précieux bénévoles qui font de ce rendez-vous estival, un incontestable succès annuel. », de commenter M. Belcourt.