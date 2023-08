Le Festival des Gourmands : un rayonnement d’envergure pour Val-des-Sources

Val-des-Sources — La 44e édition du Festival des Gourmands de Val-des-Sources se tiendra du 17 au 20 août prochain au parc Dollard de l’endroit. Une fois de plus, les festivaliers auront la possibilité de se régaler lors de leur visite, en allant encourager les différents kiosques de nourritures situés à la place de la gourmandise, en plus d’assister à des spectacles musicaux de grande qualité.

Fidèle à l’habitude, le volet familial aura une place de choix au sein de la programmation. Alors que des animations en continu durant la journée auront lieu dans la zone Desjardins, tandis que les toujours très populaires manèges seront de retour sur le plateau Banque Nationale.

Le défilé des aoûtiens, la foire minéralogique, le tournoi de fer, un spectacle de danse et les tournois de balles données en classe masculine et féminine, ne sont là que quelques-unes des activités proposées, qui promet certainement d’être haute en couleur.

La tenue d’un évènement de cette envergure représente assurément un atout pour le rayonnement d’une ville et de sa communauté.

À ce titre le maire de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard, souligna la fierté de la municipalité de pouvoir compter sur une équipe de bénévoles engagés, qui permettent de faire perdurer le festival dans le temps.

« Depuis maintenant plus d’une quarantaine d’années, nous avons la chance de voir des gens travailler très fort pour l’organisation d’un festival qui nous rend tous très fiers. La ville de Val-des-Sources est heureuse de s’associer à l’évènement et de soutenir, en compagnie d’importants partenaires et contributeurs financiers, le comité organisateur dans la réussite de son travail. Le mérite d’offrir année après année, une programmation de qualité professionnelle, est d’autant plus grand lorsque l’on considère que les coûts d’opération ne cessent d’augmenter continuellement. C’est pourquoi l’implication financière des nombreux partenaires est aussi importante. Il en va d’une responsabilité commune de faire vivre et grandir notre festival et ce, que ce soit par l’entremise d’achats de bracelet, de participation, d’implication sociale ou autres, tous les gestes comptent. Le rayonnement et les retombées que procure un tel évènement sont vraiment très appréciables et combien importants pour les organismes de notre région, le développement touristique, industriel et économique de la ville ! C’est une belle richesse à entretenir toutsensemble. », de commenter M. Grimard.

C’est donc un rendez-vous à venir célébrer du 17 au 20 août prochain, sur le site du parc Dollard, dans le cadre du 44eFestival des Gourmands de Val-des-Sources.