Grande Fête familiale organisée par les Chevaliers de Colomb de Richmond

Richmond — Les Chevaliers de Colomb de Richmond sont ravis de vous inviter à leur Grande Fête familiale qui se tiendra au Centre de Loisirs de Richmond, situé au 820 rue Gouin Nord, le 19 août 2023, de 13 h à 18 h.

Au programme de cette journée spéciale, ils vous proposent une variété d’activités, jeux gonflables, maquillage pour les enfants et de délicieux mets pour ravir petits et grands. Au menu, vous pourrez déguster du Blé d’Inde, des Hot dog, ainsi que des liqueurs.

L’ensemble des profits générés par cette journée seront reversés aux bonnes œuvres des Chevaliers de Colomb, soutenant ainsi de nombreuses causes caritatives et humanitaires.

Les membres du conseil 1950 espèrent vous voir nombreux lors de cette fête exceptionnelle, placée sous le signe de la convivialité et du partage. C’est l’occasion parfaite de passer du temps en famille et entre amis tout en contribuant à de nobles causes.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter : Michel Purcell au 514 212-3143.