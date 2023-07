Une journée ensoleillée et remplie de plaisirs pour Joey Richard

Val-des-Sources — C’est sous une température des plus clémente, que se tenait samedi dernier au Club de Golf Val-des-Sources, le tournoi bénéfice pour venir en aide et soutenir le jeune danvillois Joey Richard dans sa lutte contre le cancer.

Ils étaient plus de 140 joueurs à prendre le départ en formule Vegas à quatre, lors de cette journée où les mots plaisir et bonne humeur étaient à l’honneur.

Famille, amis et gens de la communauté étaient donc présents au rendez-vous lancé par la sœur de Joey, Mlle Marie-Pier Richard et ses proches collaborateurs, un peu plus tôt cette année.

Rappelons que l’homme de 23 ans a reçu un diagnostic de cancer des ganglions de stade IV en février dernier et que dès lors, ce dernier avait dû amorcer des traitements, le forçant ainsi à quitter son emploi pour quelques mois.

« Nous avons eu une superbe journée et les gens ont eu bien du plaisir, autant sur la surface de jeu que lors du souper, qui affichait complet et lors de la soirée qui a suivi. Mon frère fut très touché de constater la mobilisation et le support des gens à son endroit. Il a d’ailleurs accueilli avec émotions le petit hommage qui lui fut destiné en soirée. J’aimerais remercier l’ensemble des gens présents, ainsi que tous ceux qui ont répondu favorablement à l’appel, que ce soit par de l’aide, des dons et/ou autres contributions volontaires. Grâce à l’immense générosité de tous, nous avons pu amasser la somme de 11 600 $ pour Joey, un grand, grand merci. Un autre merci tout spécial à l’équipe du Club de Golf Val-des-Sources, qui nous ont reçu et permis de tenir l’évènement chez eux. Finalement, un merci sincère aux nombreux commanditaires, ainsi qu’à la dizaine de précieux bénévoles venus nous épauler dans l’organisation de cette journée. », de relater, avec un sourire dans la voix, Marie-Pier Richard.

Quant au principal intéressé, celui-ci se disait rempli de gratitude envers, les parents, les amis, les commanditaires et tous les gens impliqués de près ou de loin dans l’aventure. Joey Richard tenu également à prendre un moment, afin de remercier des plus chaleureusement sa sœur Marie-Pier pour le soutien et l’ensemble du travail accompli dans l’organisation de cette journée chargée en émotions.

Par ailleurs, dans le créneau des bonnes nouvelles, Mlle Richard nous apprend que son frère cadet répond très bien aux traitements qu’il a reçus jusqu’à maintenant et que tout en demeurant prudent, ce dernier reprend graduellement certaines de ses occupations.

Voilà donc une note positive sur laquelle il nous est permis de diriger nos meilleures pensées et nos mots de soutiens et d’encouragements envers le jeune homme et sa famille.