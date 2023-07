Le marché champêtre de Melbourne fête ses 20 ans

Melbourne — Foire, table champêtre et danse traditionnelle sont au programme des festivités soulignant le 20e anniversaire du marché champêtre de Melbourne.

À cette l’occasion, l’organisme à but non lucratif propose trois événements destinés aux citoyens et aux touristes, permettant de valoriser l’achat local et de mettre en relation clients et producteurs dans un contexte festif.

« Si nous avons pu durer aussi longtemps, c’est qu’il existe une excellente synergie entre le marché et la municipalité de Melbourne. Comparativement avec ce qui se trouve ailleurs, nos installations sont vraiment incroyables. Il faut également souligner la qualité des gens au conseil d’administration. Ce sont des gens très engagés » de dire Jean-Gabriel Martin, président du conseil d’administration du Marché champêtre de Melbourne.

Le samedi 29 juillet 2023, dès 16 h, une table champêtre des producteurs se déroulera au marché, en présence du chef local Jean-Gabriel Martin (La Guinguette des Cantons), lequel sera accompagné de deux chefs invités, Ronan Ulliac et David Giroux, respectivement gagnant et finaliste de l’édition 2023 de l’émission Les Chefs.

Avec talent et gourmandise, cette table champêtre désire mettre de l’avant l’art de bien se nourrir avec des produits de qualité issus de l’agriculture durable.

Limité à 60 places, l’événement affichait complet quelques heures à peine après son annonce sur la page Facebook du marché. Les participants pourront profiter d’un menu sept services concoctés à partir des produits des producteurs permanents du marché (légumes, viandes, produits du miel, de l’érable, de l’argousier, du café, etc.) ainsi qu’un accord mets-vins/bières/spiritueux locaux.

L’événement sera accompagné par la musique de l’accordéoniste Samuel Carrier, également professeur de l’École de musique du Centre d’art de Richmond.

Danse traditionnelle

Le samedi 30 septembre 2023, dans le cadre des Journées de la culture, Donald Dubuc, conteur et câleur, orchestrera une danse traditionnelle afin de faire bouger les clients et producteurs du marché et de promouvoir les saines habitudes de vie.

Foire alimentaire

Finalement, le samedi 13 juillet 2024, les festivités se termineront avec une foire suivant le marché et permettant une rencontre entrent producteurs et clients, dans un contexte autre que la vente. Des activités seront organisées pour divertir les citoyens et les touristes autour de la thématique du développement durable.

Le marché champêtre de Melbourne ouvre ses portes de 9 h à 13 h chaque samedi jusqu’à la fin du mois d’octobre.

« C’est très familial. Il y a une atmosphère très festive. Depuis deux ans, il y a un chargé de projet qui a le mandat de présenter beaucoup d’animation. C’est vraiment un lieu de rassemblement pour les gens du village. Les produits sont par ailleurs de très haute qualité », termine M. Martin.