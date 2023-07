Beaucoup d’action au rodéo de Richmond

Richmond – Pas moins de 2000 personnes ont assisté au rodéo de Richmond qui s’est tenu vendredi et samedi derniers sur le terrain de l’exposition.

En fait, l’événement, le Wild West Show de Richmond, s’est tenu à guichet fermé. Les organisateurs ont été surpris par l’intérêt suscité par cette compétition d’envergure.

« C’est la plus grosse surprise de toute ma vie. Les deux jours, c’était à guichet fermé. C’était plein à craquer. Pour le rodéo, nous avons eu plus de 1000 personnes par jour », soutient Jonathan Gauthier, organisateur de l’événement.

La compétition a été à la hauteur des attentes. « Les gens ont vraiment apprécié. Pour une première, ça été plus que très bon. Il y avait plus de chevaux et de taureaux sauvages. Les gens ont vraiment réagi à ces performances de haut calibre. C’était vraiment extraordinaire », poursuit M. Gauthier, au lendemain de la compétition.

Au total, une centaine de compétiteurs ont pris part aux différentes activités. « Il y avait des gens d’un peu partout au Québec. Il y avait même un jeune représentant du Nouveau-Brunswick », précise l’organisateur.