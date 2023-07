Une autre édition réussie pour le festival d’été de Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Georges-de-Windsor — Le toujours populaire et très attendu festival d’été de Saint-Georges-de-Windsor se tenait du côté du parc des loisirs de l’endroit au cours de la plus récente fin de semaine.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour dresser le bilan financier de l’évènement, il n’en demeure pas moins que lorsque l’on analyse le niveau d’achalandage, il n’y a aucun doute quant au succès de l’édition 2023.

Épargnés des intempéries, un peu comme par magie, les organisateurs ont vu les festivaliers sillonner le site en grand nombre tout au long du weekend.

Si le passage annoncé de l’équipe spectaculaire des 4 Chevaliers Easton a eu l’effet de rassembler un maximum de personnes pour leur joute au terrain de balle le samedi soir, les autres activités à l’horaire ne furent certainement pas en reste non plus.

En plus du traditionnel Bingo, des jeux gonflables et du tournoi de volleyball comptant 10 équipes en compétition, il y a eu plus d’une trentaine de jeunes participants à la course de boîtes à pied, sans compter les 18 équipes de balle molle présentes pour l’incontournable tournoi de famille du festival.

Ainsi, les honneurs de la grosse classe sont allés aux membres de la famille Grimard, alors que les Vaillancourt sont sortis vainqueurs de la moyenne et la famille Provencher a remporté la finale de la petite classe.

Fait à noter que la présence du marché public, toute la fin de semaine, a semblé être une initiative grandement appréciée des visiteurs. C’est donc avec brio que les organisateurs, l’équipe de bénévoles, ainsi que l’ensemble des partenaires ont fait du festival de cette année, une autre belle réussite collective.

La présidente du comité organisateur, Mme Cassandra Perreault, se disait évidemment ravie dans les circonstances et confirma du même coup la poursuite de l’aventure avec la tenue d’une nouvelle édition l’an prochain.