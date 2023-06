Fête de l’Amour 2023 à l’église Saint-François-Xavier

Saint-François-Xavier-de-Brompton - C’est le dimanche 4 juin qu’avait lieu la traditionnelle fête de l’Amour à la paroisse de Saint-François-Xavier. Présidée par l’abbé Louis-Philippe Provost, administrateur de la paroisse, la cérémonie honorait 12 couples qui fêtaient cette année entre 65 et 5 ans d’union matrimoniale.

«La célébration fut une très belle occasion de célébrer la force de l’amour dans le couple et de le partager avec toute la communauté. La grand-messe s’est conclue par une photo du groupe des jubilaires, suivie d’un vin d’honneur qui a suscité de fraternels échanges entre les nombreux assistants», rappelle l’organisatrice de la fête, Jeanne Gosselin avec l’apport de bénévoles.

Un grand merci est adressé aux organisatrices qui ont donné généreusement de leur temps dans la préparation et le déroulement de cette belle fête qui a fait encore la joie de tous les participants.

Les jubilaires 2023 sont :

- 65 ans : Jeannine Morin et Gérard Robert

- 55 ans : Jocelyne Patoine et Nova Fredette

- 50 ans : Laurette Lauzon et Rock Lanctôt, Rose-Marie Lahaie et Réal Lavigne et Denyse Morin et Gérard Messier

- 40 ans : Solange Léveillé et Réal Asselin, Louise Drouin et Ghislain Robert

- 35 ans : Julie Marcotte et Claude Guillemette, Lisanne Chabot et Marc Smith

- 15 ans : Chantal Boulay et Serge Nadeau

- 10 ans : Sarah-Maude Gendron et Terry Dorman

- 5 ans : Amélie Préfontaine et Yan Brodeur