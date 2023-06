Un 25e anniversaire pour le Carrefour jeunesse-emploi

Val-des-Sources - Le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs a tenu son assemblée générale annuelle en présence d’un nombre record de jeunes et de partenaires le mercredi 7 juin dernier.

En plus de présenter les réalisations de la dernière année, ce fut l’occasion de souligner le 25e anniversaire de l’organisme.

« C’est étourdissant de voir tout ce que vous faites en une année » a déclaré monsieur Alain Rayes député de Richmond-Arthabaska qui s’était déplacé pour l’occasion. Il a salué tout le travail réalisé par le Carrefour jeunesse-emploi et en a profité pour remettre un certificat honorifique de la Chambre des communes du Canada où il souligne l’engagement du CJE envers toute la collectivité. De plus, le député de Drummond–Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger a également remis un certificat de l’Assemblée nationale du Québec où il adresse ses félicitations chaleureuses pour l’anniversaire de l’organisme.

La présidente du Carrefour jeunesse-emploi, Mme Isabelle Forcier, a souligné qu’au fil des 25 dernières années, l’organisme a réalisé des centaines d’activités et de projets visant à faire vivre des expériences enrichissantes aux jeunes adultes. Elle a ajouté « Tout ceci n’est possible qu’à travers les humains qui effectuent le travail au quotidien auprès des jeunes, à ceux qui s’impliquent au sein du conseil d’administration et à ceux avec qui le CJE collabore en tant que partenaire. Des humains qui excellent à aider d’autres humains à rêver grand et à trouver leur place. »

La directrice générale Sylvie Bibeau a présenté le rapport annuel 2022-2023 en expliquant que le Carrefour jeunesse-emploi est là pour accompagner les jeunes, pour offrir une variété d’activités et de projets et pour les aider à trouver leur place. Elle a ajouté que le marché du travail connait des transformations importantes dues entre autres à la pénurie de main d’œuvre, à l’automatisation, à la robotisation et à l’arrivée de l’intelligence artificielle. Ces transformations amènent de nouveaux défis pour les jeunes qui doivent intégrer ce marché du travail qui offre de nombreuses possibilités mais aussi des nouveaux défis. Elle conclue en affirmant : « C’est en mettant les jeunes au cœur de nos préoccupations que nous continuerons d’adapter nos services dans un monde qui en pleine évolution. »

Le 25e anniversaire a été l’occasion de remettre une bourse spéciale à mademoiselle Christina Migneault qui s’est démarquée par sa persévérance exemplaire. L’assemblée générale a été suivie d’un jeu-questionnaire animé qui a permis une revue humoristique des 25 dernières années. L’événement s’est terminé sur ces mots de la directrice adjointe Jade Lescault « Nous nous tournons aujourd’hui vers l’avenir pour 25 autres belles années ».