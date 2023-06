Le Carrefour jeunesse-emploi présente la toute nouvelle trousse « Wow les Sources »

Val-des-Sources - Dans le cadre du projet « Le Grand Saut », le Carrefour jeunesse- emploi comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs est fier de présenter la toute nouvelle trousse « Wow Les Sources », remplie de gratuités d’une valeur de plus de 200$ et dédié aux finissant.e.s 2022 de l’École secondaire l’Escale. Cette initiative est réalisée en partenariat la MRC des Sources et les commerçants participants.

Le Grand Saut

Le projet Le Grand Saut a été mis sur pied afin d’accompagner les finissant.e.s lors des périodes de transitions qu’ils ont à vivre à la suite de leur graduation. Les jeunes étant dans un contexte structuré, depuis le début de leurs études secondaires, les transitions vers la suite de leur parcours peuvent s’avérer très déstabilisantes. Fait intéressant, près de la moitié des jeunes terminant leurs études secondaires sont ambivalents face à leur choix professionnel.

Le Carnet gratuité

La trousse « Wow Les Sources » est un projet pilote. Il vise à offrir des accès et/ou produits gratuits qui permettront aux finissant.e.s de profiter d’activités trippantes, des repas gourmands et d’accès privilégiés pour découvrir ou redécouvrir ce que la Région des Sources a à offrir. Le tout dans le but de maintenir un lien significatif avec la région et d’entretenir l’envie de s’y établir. Le Carrefour jeunesse- emploi a maintenu un lien avec les finissant.e.s de la cohorte 2022 en les contactant à différents moments dans la dernière année dans le but d’offrir un filet de sécurité en cas de doutes ou de questionnements.

Pour les finissant.e.s de l’École secondaire l’Escale qui ont terminé en 2022 et qui n’auraient pas encore été contacté par le Carrefour jeunesse-emploi, vous pouvez communiquer avec nous au 819 879-7667.

L’équipe de Carrefour jeunesse-emploi et de la MRC des Sources, avec les bons mots des élus du conseil de la MRC des Sources, souhaitent aux finissant.e.s 2022 un été rempli de plaisir dans la merveilleuse Région des Sources