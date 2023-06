Les Chevaliers de Colomb amassent 4427 $ pour Mira

Windsor — Les Chevaliers de Colomb de Windsor ont amassé 4427 $ pour Mira.

Le vendredi 26 mai, de 9 h à 17 h, les bénévoles se sont installés à l’intersection de la 2e avenue et de la rue Saint-Georges à Windsor pour solliciter la générosité des citoyens de la région.

Fondée en 1981, Mira est un organisme à but non lucratif offrant gratuitement des chiens guides et des chiens d’assistance à des personnes vivant avec des déficiences visuelles, motrices ainsi qu’aux jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

« Ça fait des années que nous procédons à cette collecte de fonds pour Mira. C’est vraiment une bonne cause » de dire Gérald Saint-Laurent, membre de l’exécutif des Chevaliers de Colomb de Windsor.

Mira puise son innovation par l’entremise de ses programmes, du dressage et de l’entraînement de ses chiens, ainsi que par ses diverses activités de financement. Depuis sa création plus de 3 700 chiens ont été offerts gratuitement à des personnes vivant avec un ou plusieurs handicaps. Ce succès repose en grande partie sur le soutien du grand public.

« Nous sommes très heureux de travailler bénévolement pour Mira. Nous ne gardons pas un sou. La totalité de l’argent est remise à l’organisme », souligne Jean Jr Schinck, Grand Chevalier du conseil 2841 de Windsor.

Le programme de chien guide pour déficience visuelle a été le tout premier service offert par Mira. Il permet de faciliter la vie quotidienne des personnes atteintes d’un handicap visuel par l’entremise d’un chien guide.