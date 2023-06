Saint-Georges-de-Windsor surpasse les attentes avec son Petit Salon des ainés

Saint-Georges-de-Windsor — Le jeudi 18 mai dernier, la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor avait transformé le sous-sol de l’église du village en véritable lieu de rencontres, d’échanges et de découvertes, avec la tenue du Petit salon des aînés.

L’activité, qui en était à une première édition, avait lieu de 11 h à 16 h et regroupait plus de 25 kiosques d’organismes tels que le CAB des Sources, DIRA Estrie, la société d’Alzheimer, STC des Sources, la sureté du Québec, Service Canada et bien d’autres. Initialement projetée localement dans le cadre de la mise à jour et la recertification de sa politique MADA, l’activité aura finalement été mise gratuitement à la disposition de l’ensemble de la région et aura su attirer également des gens de partout à travers la MRC et même de Sherbrooke.

Appuyées d’une équipe de huit collaborateurs, les deux organisatrices, Mmes Julie-Pier Bissonnette (agente de développement) et Cindy Yergeau (agente de loisir) se disaient on ne peut plus satisfaites du résultat de cette journée.

« C’est plaisant de constater que les gens ont apprécié. Nous recevons pleins de beaux commentaires en lien avec le salon et c’est vraiment gratifiant. Ce fut certainement un moment propice pour les ainées de socialiser entre eux et de s’imprégner de l’ensemble des services qui leur sont offerts et accessibles. », de relater, Mme Yergeau.

Discours identique du côté de sa collègue Julie-Pier, qui spécifie pour sa part que l’événement a gagné en engouement tout au long du processus.

« Au départ nous avions quelques organismes seulement qui avaient confirmé leur présence, mais plus les semaines avançaient et plus nous ajoutions des tables, c’est un heureux problème qui n’en est pas un en fait, mais qui nous amena tout de même à avoir une salle comble pour l’occasion. », a-t-elle mentionné.

Bon nombre de prix de présences on fait l’objet de tirages au cours de la journée et une cinquantaine de repas provenant du service de la Popote Roulante du CAB des Sources, ont gracieusement été offerts par la municipalité de Saint-Georges et le Centre d’action bénévole, aux visiteurs locaux.

Bien que cette première expérience fût un vif succès, en attirant plus d’une centaine de personnes, les organisatrices se montrent tout de même prudentes quant au moment d’une prochaine édition.

« Oui il y aura une seconde édition, mais pas forcément l’an prochain, car on ne voudrait pas que l’activité s’essouffle trop rapidement non plus. Cela dit, nous ne sommes fermées à aucune option et/ou possibilité, même celle de voir le Petit salon des aînés devenir nomade et faire le tour des autres villes de la MRC, qui sait ! Une chose est sûre, c’est que la demande est bien présente et si nous sommes parvenus à combler un petit manque avec la réalisation de cette activité, alors chapeau à l’ensemble de l’équipe organisatrice. », de conclure Cindy Yergeau.