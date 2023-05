Don du Club Optimiste d’Asbestos au Centre d’Action Bénévole des Sources

Val-des-Sources — Le 16 mai dernier, le Club Optimiste d’Asbestos était présent au Club de Golf de Val-des-Sources, dans le cadre de la soirée soulignant le 40e anniversaire du Centre d’Action Bénévole des Sources.

Les membres Optimistes Jean Nadeau et Chantale Lapointe-Galant (présidente) ont profité de cet évènement pour remettre un don de 500 $ à l’organisme communautaire et son directeur général, M. Christian Boucher.

« Le Club Optimiste d’Asbestos et ses membres tiennent tout d’abord à féliciter le CAB des Sources, sa direction présente et antérieure, ainsi que l’ensemble de ses bénévoles, qui œuvrent activement pour le bien de la communauté depuis maintenant plus de 40 ans. Par ce don, les Optimistes désirent apporter leur soutien au CAB et ainsi les aider à poursuivre leur mission d’entraide. Nous sommes pleinement conscients que beaucoup de familles et/ou personnes seules, ont dû faire face à des moments quelque peu plus difficiles au cours des dernières années dans la MRC des Sources. Or, nous espérons que cette humble contribution pourra permettre une aide alimentaire adéquate aux gens dans le besoin, ainsi qu’apporter un peu de support à nos ainés. », souligne M. Jean Nadeau, membre fondateur du Club d’Asbestos.