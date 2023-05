Centraide verse 182 753 $ à des organismes de la région

Actualités — L’Étincelle — Centraide Estrie a versé 182 753 $ dans 14 organismes situés sur le territoire des MRC des Sources et du Val-Saint-François.

Dans le Val-Saint-François, ce sont 98 379 $ qui ont été distribués. Le Centre d’action bénévole de Windsor et région a reçu une somme de 15 780 $ alors que 15 571 $ ont été remis au Centre d’action bénévole de Valcourt et région. Un montant de 19 023 $ a été accordé au Centre des femmes Le point d’encrage.

De plus, un organisme a été ajouté au programme d’aide : la Maison de la famille Les Arbrisseaux à Windsor a obtenu une somme de 12 624 $. Le Rivage du Val-Saint-François a encaissé pour sa part un montant de 14 341 $. Finalement, Les Tabliers en folie de Richmond ont accepté une aide de 21 040 $.

Dans la MRC des Sources, Centraide Estrie a remis 84 374 $ à huit organismes. Ainsi, La Croisée des sentiers a reçu 16 569 $ alors que La Cuisine amitié de la MRC des Sources s’est vu remettre un montant de 14 064 $.

Par ailleurs, l’Association des groupes jeunesse de l’Or blanc (5) a accepté une somme de 39 229 $. Finalement, le Service budgétaire populaire des Sources a encaissé 14 512 $.

Lors de sa soirée « Ici, avec cœur et reconnaissance » du 8 mai dernier, Centraide a annoncé qu’il investira au total en Estrie 1 857 208 $ dans 91 organismes, concertations et programmes en 2023-2024.

« C’est important pour nous d’offrir une indexation à nos organismes pour les aider à faire face à l’inflation. Les besoins continuent de grandir et la situation économique actuelle est un casse-tête pour plusieurs de nos partenaires. C’est pourquoi nous donnons une augmentation de 5,2 % du financement aux 72 bénéficiaires du Programme d’aide aux organismes et à certains de nos programmes », affirme Ismael Sondarjée, président de Centraide Estrie et directeur général ventes spécialisées à la BMO.

Malgré l’indexation de 5,2 %, les investissements sociaux de Centraide sont légèrement plus bas que ceux de l’année dernière. « Cela s’explique principalement par le fait que l’enveloppe du Projet Réussite Jeunesse de la Fondation Lucie et André Chagnon a vu une diminution de près de 100 000 $ par rapport à l’an dernier. De plus, moins d’argent sera investi dans le programme Bâtisseurs communautaires puisque nous avons reçu moins de demandes que prévu », raconte Mme Gwladys Sebogo, directrice générale par intérim de Centraide Estrie.