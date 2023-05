La MDJ de l’Or blanc tiendra une vente de garage au profit de la jeunesse locale

Val-des-Sources - La Maison des jeunes de l’Or blanc organise une vente de garage, afin d’aider à subventionner les activités à venir pour les jeunes de l’établissement.

Ainsi, ce vendredi 19 et samedi 20 mai, la population est invitée à se rendre au 530 de la 1re avenue, afin de tenter d’y dénicher quelques perles rares parmi les items usagés mis en vente pour le bien du programme jeunesse de la MDJ.

Ce sont donc divers types d’articles dont la plupart proviennent de généreux dons reçus de la population, qui seront disponibles à prix plus que raisonnables lors de ces journées de levée de fonds. Il sera possible de retrouver des articles tels que : jouets pour enfants, pneus, décorations, vêtements de toutes tailles et bien plus encore !

L’équipe de la Maison des jeunes de l’Or blanc tiendra également un service de BBQ sur place, où il sera possible de se procurer quelques délicieux hot-dogs, toujours au profit des activités de l’organisme.

De plus, avis aux intéressés, le comité de la Maison des jeunes amasse également des fonds par l’entremise de la récupération de bouteilles et cannettes vides consignées.

Voilà donc une initiative porteuse pour la jeunesse et un rendez-vous festif auquel vous convie la MDJ de l’Or blanc.