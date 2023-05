Des fleurs au profit du Centre d’art de Richmond et de la Paroisse Sainte-Bibiane

Richmond — Cette année encore, le Centre d’art de Richmond et la Paroisse Sainte-Bibiane reprennent leur traditionnelle vente de fleurs et de plants sur la rue Principale, au profit des deux organisations.

Du 17 au 28 mai, devant le local faisant face au Bureau d’accueil touristique du Pays de l’Ardoise, les bénévoles s’activeront pour proposer plus de 70 variétés de fleurs, jardinières, couvre-sols ainsi que des plants de tomates et de légumes. Alyssium, bégonias, canna, coléus, géraniums, gerbera, impatientes, pétunias, verveine et pennisetum ne sont qu’un petit échantillon des produits offerts.

Les acheteurs pourront également se procurer différentes vivaces. (Notez qu’il sera également possible de réserver d’avance les plants et de faire des commandes spéciales sur place.)

Cette activité de financement connait un grand succès chaque année grâce à la qualité irréprochable des produits proposés, provenant du centre horticole Terre Nature, à Drummondville, qui accepte généreusement de collaborer au projet.

L’an dernier, l’activité avait permis aux organisateurs d’amasser près de 5000 $ de profit.