Théâtre Effet V : promouvoir collectivement l’art vivant de son milieu

Danville — Fondée dans la région montréalaise en 1985, par l’artiste multidisciplinaire, Lori Hazine Poisson, l’organisme de charité Théâtre Effet V est maintenant installée depuis sept ans, dans la petite municipalité de Danville.

Reconnu pour son rôle de création et de promotion artistiques au sein de sa communauté, Effet V se veut également être un organisme porteur de projets favorisant le développement culturel, social et humain de sa région.

Dès l’implantation officielle de l’organisme à Danville, sa fondatrice et directrice artistique, Mme Hazine Poisson, son partenaire M. Richard Letendre, ainsi que divers collaborateurs locaux, ont œuvré avec enthousiasme sur divers projets ponctuels. Ces derniers auront su laisser leurs marques auprès de la population de la municipalité, ainsi que de la MRC des Sources et au-delà.

Parmi ceux-ci, nous pouvons notamment mentionner la conception et la réalisation du spectacle Mack Sennett de Danville à Hollywood, des présentations diverses et animations, des directions d’ateliers, la réalisation du balado Shipton mort ou vif, les soirées de types Talk-Show. Également, des soirées théâtre et poésie, la présentation de la pièce théâtrale Charlotte du Mexique, impératrice du Néant, de Fernando Del Paso, ainsi que la réalisation d’un parcours pédestre et culturel pendant la pandémie et bien d’autres.

« En prenant la décision d’installer Effet V inc. à Danville en 2016, il a fallu s’adapter à un nouveau contexte de vie et de création. Il a fallu analyser les enjeux, les défis et les possibilités de ce nouveau milieu pour poursuivre la réalisation d’œuvres et de productions originales et personnelles. Poussée par le désir de contribuer et de développer le dynamisme culturel de la communauté, il est très vite apparu la nécessité d’une implication dans le milieu. La réflexion se poursuit à travers les projets. La question reste où et comment être le plus utile en mettant à profit les outils acquis au fil du temps tout en continuant d’innover et de pousser la recherche personnelle dans les arts de la scène. Pour Effet V inc., l’équilibre se trouve dans l’alternance ou la coexistence de projets collectifs et participatifs avec l’enseignement, l’implication sociale et les projets personnels. », souligne Mme Hazine Poisson.

La compagnie est actuellement en préparation pour sa résidence qui aura lieu cet été au musée de l’Ardoise de Richmond avec son Lab Mobile, pour une nouvelle proposition de la pièce Charlotte du Mexique.

L’un des défis auquel Effet V et ses artisans doivent faire face est sans contredit l’absence présentement de disponibilité de locaux indépendants, qui seraient propices à accueillir leurs installations de manière permanente. Il appert qu’une fois ceux-ci trouvés et aménagés au gré des besoins de l’organisme, cela permettrait assurément une plus grande autonomie d’action pour la création et la valorisation de l’art local au quotidien.