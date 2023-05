DHCS, l’histoire au cœur d’une communauté

Danville — Revisiter, comprendre et faire connaitre des passages de leur histoire locale, voilà ce qui unit un petit groupe de personnes passionnées, ayant fondé l’entité Danville, Histoire, Culture et Société.

Officiellement constitué en juin 2017, l’organisme D.H.C.S. travaille depuis lors, à scruter les archives manuscrites et photos de la ville de Danville, afin de retracer les grandes lignes de son histoire.

« Nous avons à cœur notre municipalité et notre objectif premier est humblement d’inciter de manière favorable, les gens à prendre état du patrimoine bâtit de la ville de Danville. Ainsi que de s’assurer que l’on puisse le préserver pour le bien des générations futures. », mentionne le président de D.H.C.S. M. Normand Desharnais.

Bénéficiant de l’intérêt et du suivi de plus de 1500 membres sur sa page Facebook, l’organisme nourrit régulièrement le média social du résultat de ses nombreuses heures de recherches. Ainsi que de quelques pièces issues des souvenirs des plus seniors d’entre eux.

Collaborant avec divers autres organismes sur le territoire de la municipalité, Danville, Histoire, Culture, Société tend, depuis sa fondation, à rassembler les discussions autour de sujets historiques. Dont notamment par l’entremise de l’organisation de deux évènements thématiques par année. Au cours desquels la population est invitée à découvrir les différentes facettes d’un sujet touchant de manière concrète la ville de Danville et sa région.

De ce fait, après une pause en raison de la pandémie, M. Desharnais et ses acolytes, ont repris les rendez-vous citoyens, en tenant une soirée le vendredi 14 avril, à la salle des chevaliers de Colomb.

Ce fut-là, un moment privilégié pour la population présente d’en apprendre davantage, en lien avec les bâtiments de la municipalité, qui ont malheureusement disparu par le biais des flammes ou de la démolition.

Le succès de cet évènement et la liste de membres qui continue de s’allonger sur Facebook apportent certainement sa part de satisfaction et de fierté aux gens qui siègent au comité de D.H.C.S.

Il va sans dire qu’il s’agit d’une richesse pour la municipalité et ses citoyens, de pouvoir compter sur des gens passionnés qui sont investis d’un désir de mémoire collective.

Pour consulter les publications et quelques archives de l’organisme, il suffit de rejoindre la page Facebook du groupe sous l’appellation Danville H.C.S.